GIGABYTE lancia la scheda video AMD Radeon RX 6600 EAGLE 8G

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming, ha annunciato oggi una nuova scheda grafica AMD Radeon RX 6600 - la GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8G. La scheda grafica EAGLE è la scelta migliore per coloro che desiderano un design unico ottimizzato per l'efficienza energetica e la durata, e la possibilità di un’esperienza incredibile di gioco ad alti framerate a 1080p.

Le schede grafiche AMD Radeon RX 6600 si basano sull'innovativa architettura di gioco AMD RDNA 2, progettata per offrire l'equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza energetica. Offrendo 32 MB di AMD Infinity Cache ad alte prestazioni, 8 GB di memoria GDDR6, tecnologia AMD Smart Access Memory e altre funzionalità avanzate, le nuove schede grafiche sono progettate per portare esperienze di gioco desktop di nuova generazione nel mercato di fascia media. Supportano anche AMD FidelityFX Super Resolution, una soluzione di upscaling spaziale open source progettata per aumentare i framerate in titoli selezionati offrendo al contempo esperienze di gioco ad alta risoluzione.

EAGLE – Unica e durevole.

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre esclusive ventole a senso di rotazione alternato, piastra in rame con heatpipes a diretto contatto con la GPU, tecnologie “3D Active Fan”, “Screen Cooling” e nano lubrificante al grafene che lavorano insieme per fornire un'efficiente dissipazione del calore. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono le temperature sempre basse, garantendo prestazioni più elevate e più stabili. La ventola centrale ruota in senso contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, raggiungendo prestazioni ancora più efficienti a una temperatura più bassa.

Con la tecnologia “Screen Cooling” di GIGABYTE, le alette estese del dissipatore di calore consentono un passaggio dell’aria ottimale, formando un sistema di dissipazione del calore estremamente efficiente per garantire un funzionamento stabile. Inoltre, il nano lubrificante al grafene può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, offrendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfera, e garantendo un funzionamento silenzioso.

Il design delle schede video EAGLE è ispirato alla fantascienza con materiali meccanici, una cover trasparente ed il logo luminoso. Inoltre, il backplate non solo rafforza la struttura complessiva della scheda grafica, ma impedisce anche che il PCB si pieghi o si danneggi.

Le schede video GIGABYTE utilizzano un'alimentazione multifase, fornendo protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET e consentendo al MOSFET di funzionare a una temperatura inferiore. Gli induttori e i condensatori certificati ULTRA DURABLE offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata di vita del sistema.