GIGABYTE lancia la serie di schede grafiche GeForce RTX 3070

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di hardware di gioco premium, ha rilasciato le nuove schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 3070 basate su architettura NVIDIA Ampere. GIGABYTE ha lanciato 5 schede grafiche: AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G, GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G, GeForce RTX 3070 VISION OC 8G, GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G, e GeForce RTX 3070 EAGLE 8G.

Le 5 schede grafiche sono progettate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. AORUS MASTER è consigliata per gli appassionati che desiderano le massime prestazioni e l'aspetto RGB colorato. GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori tradizionali. VISION OC è progettata per i creatori di contenuti che non vogliono una scheda con stile gaming, ma desiderano un aspetto semplice ed elegante. La serie EAGLE è la scelta migliore per coloro che desiderano prestazioni grafiche e durabilità.

AORUS MASTER

Il sistema di raffreddamento MAX-Covered è dotato di 3 ventole a pale da 100mm con design wind claw e rotazione alternata, in modo che la pressione dell'aria possa coprire completamente il dissipatore. L'area di dissipazione del calore dell’heat-sink è maggiore rispetto alla generazione precedente. E con la grande piastra di rame e 7 tubi di calore compositi, il calore della GPU e della VRAM può essere dissipato rapidamente. Insieme alla tecnologia Screen Cooling di GIGABYTE, le alette estese consentono il passaggio del flusso d'aria, formando un sistema di dissipazione del calore estremamente efficiente, in modo che la GPU possa funzionare in modo stabile.

Un potente monitor LCD è incorporato sul lato della scheda grafica, che può essere impostato su modalità entusiasta, modalità testo, modalità immagine e modalità GIF. Tramite il software, è possibile modificare tutti i tipi di contenuti preferiti o impostarli come CHIBI Time per godersi i cambiamenti del piccolo falco ogni ora. RGB Fusion 2.0 consente non solo di impostare gli effetti di luce dell'intera scheda grafica e del monitor LCD, ma anche di sincronizzare l'illuminazione con altri dispositivi AORUS. AORUS MASTER dispone anche di 6 connettori di uscita video, rivestimento PCB di livello aerospaziale, modalità di funzionamento silenzioso Dual BIOS e componenti certificati ULTRA DURABLE. È consigliata agli appassionati che desiderano le massime prestazioni e l'aspetto RGB colorato.

GAMING OC

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di 3 ventole a pale uniche, rotazione alternata, tubi di calore in rame composito, GPU a tocco diretto, 3D Active Fans e Screen Cooling, che insieme forniscono una dissipazione del calore ad alta efficienza. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono la scheda grafica a una temperatura bassa in qualsiasi momento, garantendo prestazioni più elevate e più stabili. La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti a una temperatura inferiore. Lo Screen Cooling estende il dissipatore di calore per consentire il passaggio del flusso d'aria, fornendo una migliore dissipazione del calore. Inoltre, il lubrificante al nano grafene può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, vicino alla durata del doppio cuscinetto a sfere ed è più silenzioso. RGB fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore e i vari effetti speciali di illuminazione, e di sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS. Grazie ai componenti Ultra-Durable, alla tecnologia di raffreddamento e all'illuminazione RGB, GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori tradizionali.

VISION OC

Il design, i componenti e le prestazioni di raffreddamento sono come per la GAMING OC. Tuttavia, l'aspetto è diverso dallo stile gaming delle schede grafiche tradizionali. VISION OC è progettata per i creatori e presenta un look elegante e relativamente semplice, offrendo agli utenti un design alternativo per il proprio PC.

EAGLE OC

Come per la GAMING OC, la scheda grafica EAGLE è dotata della tecnologia di raffreddamento WINDFORCE, componenti Ultra-Durable, lubrificante al nano grafene e Screen Cooling, in modo che la scheda grafica possa ottenere la migliore dissipazione del calore e prestazioni di elaborazione. L'aspetto utilizza elementi di fantascienza spaziale con materiali in stile meccanico e una copertura trasparente. L’illuminazione RGB sul lato consente agli utenti di regolare il colore e gli effetti con RGB fusion 2.0 e sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS. EAGLE OC e EAGLE sono le migliori scelte di valore per coloro che desiderano prestazioni grafiche e durabilità.

Le schede grafiche GIGABYTE utilizzano un design dell'alimentatore multifase per consentire al MOSFET di funzionare a temperature più basse, design di protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, oltre a induttanze e condensatori certificati Ultra-Durable, per fornire prestazioni eccellenti e un sistema più lungo vita. La piastra posteriore in metallo non solo rafforza la struttura complessiva, ma impedisce anche al PCB di piegarsi o cadere. Al fine di ottenere una migliore esperienza utente, AORUS e GAMING OC forniscono ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che i clienti possano godersi i giochi o creare contenuti senza preoccupazioni.