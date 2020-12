GIGABYTE lancia le nuove cuffie gaming AORUS H1

GIGABYTE, il principale produttore mondiale di hardware di gioco premium, ha annunciato oggi le nuove cuffie gaming - AORUS H1. AORUS H1 adotta driver da 50mm e integra un suono surround virtuale 7.1 che consente ai giocatori di ottenere indicazioni più precise dai suoni. Ad esempio, i giocatori riconoscono sempre le posizioni effettive dei nemici dai passi, il che consente di vincere la partita senza perdere i suoni dei dettagli più importanti.

Con microfono con tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation), che filtra in modo efficiente il rumore di fondo in modo che la comunicazione rimanga cristallina indipendentemente da dove ti trovi. Goditi una comunicazione chiara con la tua squadra per discutere la strategia e ottenere la vittoria. Inoltre, per gli utenti che hanno a cuore i suoni, il software AORUS H1 Audio fornisce tipi di modalità che possono regolare impostazioni personalizzate come l'equalizzatore, le modalità ambientali e gli effetti vocali, ecc., per le migliori esperienze sonore.

GIGABYTE tiene conto del tempo di gioco prolungato e le leggere AORUS H1 possono alleviare direttamente il peso sulla testa. Con il design della struttura flessibile, gli auricolari hanno intervalli flessibili per diversi contorni del viso, i paraorecchie sono morbidi e traspiranti, e l'archetto flessibile può adattarsi a varie forme della testa, in modo che gli utenti possano adattare le cuffie a una vestibilità aderente ed evitare un'eccessiva pressione sulle orecchie. Le cuffie da gioco AORUS H1 sono più ergonomiche e consentono agli utenti di indossarle comodamente e godere della migliore esperienza di gioco.

I padiglioni auricolari su entrambi i lati di AORUS H1 hanno fantastici effetti di illuminazione RGB, gli utenti possono scegliere gli effetti RGB in base alle preferenze personali, per rendere l'auricolare più alla moda e adatto al proprio stile di gioco. Utilizzando una sola porta USB, è possibile collegare contemporaneamente audio, microfono, illuminazione RGB e alimentazione, senza preoccuparsi della mancanza di porte sul dispositivo.

Inoltre, sono anche compatibili con diverse piattaforme come PC, laptop e console, ecc. AORUS H1 può controllare il volume, gli effetti di illuminazione RGB, il silenziamento e la funzione ENC tramite il controller audio in linea, offrendo comodità agli utenti. Ciò consente ai giocatori di concentrarsi maggiormente sul gioco senza interruzioni.

Per maggiori informazioni sui prodotti GIGABYTE AORUS, visitare: http://it.gigabyte.com/