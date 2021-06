GIGABYTE lancia le nuove serie GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware premium nel settore gaming, ha annunciato oggi le nuove schede grafiche della serie GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti. GIGABYTE ha lanciato una varietà di soluzioni raffreddate ad aria per soddisfare le esigenze dei diversi clienti. La serie AORUS è raccomandata per gli appassionati che vogliono il massimo delle prestazioni e un aspetto RGB colorato. La serie GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori attenti alle prestazioni. La serie VISION OC è progettata per i creatori che amano l'estetica elegante ma vogliono mantenere prestazioni potenti. La serie EAGLE è la scelta migliore per coloro che desiderano un design unico, pur mantenendo efficienza e durata.

Inoltre, ci sono le soluzioni GeForce RTX 3080 Ti raffreddate a liquido AORUS XTREME nelle versioni all-in-one e open-loop. La scheda grafica AORUS XTREME open-loop è progettata con la tecnologia "leak detection" in attesa di brevetto. È la scelta migliore per i giocatori che desiderano uno stile personalizzato quando assemblano un computer con sistema di raffreddamento a liquido. La scheda grafica AORUS XTREME all-in-one è la scelta migliore per i giocatori che desiderano i vantaggi del raffreddamento a liquido e un’installazione facile.

Alimentate dall'architettura NVIDIA Ampere, la GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti offrono un incredibile salto in termini di prestazioni, con funzionalità acclamate come Ray Tracing, l’IA che migliora le prestazioni NVIDIA DLSS, riduzione della latenza NVIDIA Reflex, funzionalità di streaming NVIDIA Broadcast e memoria aggiuntiva, che gli consente di velocizzare anche le applicazioni più popolari utilizzate dai creatori.

AORUS

Il sistema di raffreddamento MAX-Covered è dotato di tre esclusive ventole con design wind-claw e rotazione alternata per fornire un flusso d'aria ottimale attraverso l'intero dissipatore di calore. L'area di dissipazione del calore è più ampia rispetto a quella della generazione precedente, e una piastra in rame più grande con sette tubi di calore compositi consentono al calore di GPU e VRAM di dissiparsi rapidamente. Abbinate alla tecnologia “Screen Cooling” di GIGABYTE, le alette estese del dissipatore di calore consentono un passaggio dell’aria ottimale, formando un sistema di dissipazione del calore estremamente efficiente per garantire un funzionamento stabile.

Un potente monitor LCD è incorporato sul lato della scheda grafica, che può essere impostato su modalità entusiasta, modalità testo, modalità immagine o modalità GIF. Con il software GIGABYTE, i giocatori possono visualizzare tutti i tipi di contenuti, o impostare il monitor sulla modalità CHIBI Time per divertirsi con i cambiamenti realizzati ogni ora dal logo del piccolo falco. RGB Fusion 2.0 consente ai giocatori non solo di impostare gli effetti di luce dell'intera scheda grafica e del monitor LCD, ma anche di sincronizzare l'illuminazione con altri dispositivi AORUS. AORUS presenta anche un rivestimento PCB di livello aerospaziale, un Dual BIOS con modalità di funzionamento silenzioso e componenti certificati ULTRA DURABLE. La linea AORUS è consigliata per gli appassionati che desiderano le massime prestazioni di gioco 4K con illuminazione RGB colorata.

GAMING OC

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre esclusive ventole, rotazione alternata, una grande piastra in rame a contatto diretto con la GPU, tubi di calore in rame composito e ventole attive 3D che lavorano insieme per fornire un'efficace dissipazione del calore. La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria che dissipa il calore, consentendo prestazioni più efficienti. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono sempre la scheda grafica a basse temperature, garantendo prestazioni più elevate e più stabili

Le ventole WINDFORCE utilizzano nanolubrificante al grafene, che può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, offrendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfera, e garantendo un funzionamento silenzioso. RGB fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore delle luci e vari effetti speciali, e di sincronizzare con altri dispositivi AORUS. Grazie ai suoi componenti certificati ULTRA DURABLE, alla tecnologia di raffreddamento avanzata e all'illuminazione RGB personalizzata, GAMING OC è la scelta migliore per chi gioca ad alte prestazioni.

VISION OC

La serie VISION OC è appositamente progettata per i creatori di contenuti. Invece del nero e grigio, spesso usati dalle schede grafiche gaming tradizionali, adotta un più elegante design argento e bianco, con delle linee semplici che contribuiscono all’estetica. La serie VISION OC è perfetta per creare un'estetica del PC completamente bianca, offrendo agli utenti un’ulteriore opzione per la loro scheda grafica. Inoltre, anche il design termico, i componenti e le prestazioni sono altrettanto validi come per la serie GAMING OC, garantendo così agli utenti non solo di poter apprezzare l'estetica, ma anche di godere di prestazioni potenti e un raffreddamento stabile.

EAGLE

Anche la serie EAGLE include la tecnologia di raffreddamento WINDFORCE, ventole attive 3D, tecnologia “Screen Cooling” e nanolubrificante al grafene, che consentono una dissipazione del calore e prestazioni di elaborazione ottimali. Il design della scheda grafica EAGLE è ispirato alla fantascienza con richiamo a materiali in stile meccanico, una copertura trasparente e un logo luminoso. La scheda grafica include una luce RGB sul lato, personalizzabile e sincronizzabile con altri dispositivi AORUS tramite RGB fusion 2.0.

AORUS WATERFORCE (solo per GeForce RTX 3080 Ti)

AORUS XTREME WATERFORCE WB (open-loop) è progettata con la tecnologia “leak detection” in attesa di brevetto. Il circuito di rilevamento delle perdite integrato copre l'intero impianto e il water block, e può avvisare tempestivamente con una luce lampeggiante al primo segnale di perdita, in modo che gli utenti possano affrontare eventuali problemi in anticipo, prevenendo ulteriori danni al sistema. AORUS fornisce una spaziatura ottimale dei canali tra le micro alette per un migliore trasferimento di calore dalla GPU tramite flussi d'acqua stabili. Le micro alette in rame progettate per dissipare il calore accorciano anche il percorso di conduzione del calore dalla GPU, in modo che il calore possa essere trasferito rapidamente.

AORUS XTREME WATERFORCE (all-in-one) offre le migliori prestazioni e un'esperienza di gioco silenziosa, grazie a una soluzione facile da installare. La grande piastra in rame e i tubi di calore entrano in contatto con la GPU, la VRAM e altre parti critiche, in modo che il calore possa essere trasferito alla zona di raffreddamento a liquido per ottenere una migliore dissipazione del calore. Il doppio radiatore in alluminio da 240 mm, con due ventole con doppio cuscinetto a sfera da 120 mm, rende la scheda grafica più stabile e fresca anche con overclock elevati. Il robusto tubo in FEP riduce al minimo le perdite di acqua, ha un'elevata stabilità termica e un'elevata tolleranza alla pressione per migliorare notevolmente il ciclo di vita e la durata del prodotto.

Entrambe le schede grafiche AORUS WATERFORCE sono dotate di RGB Fusion 2.0, rivestimento PCB di livello aerospaziale e componenti certificati ULTRA DURABLE. La serie WATERFORCE è consigliata per gli appassionati che desiderano il massimo delle prestazioni, un’illuminazione RGB colorata e un'esperienza silenziosa.

Le schede grafiche GIGABYTE utilizzano un'alimentazione multifase, fornendo protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, e consentendo ai MOSFET di operare a una temperatura inferiore. Le induttanze e i condensatori certificati ULTRA DURABLE forniscono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema. La piastra posteriore in metallo non solo rafforza la struttura complessiva della scheda grafica, ma impedisce anche che il PCB si pieghi o subisca danni.

Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche AORUS e GAMING OC offrono ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che gli utenti possano divertirsi con i loro giochi preferiti e creare contenuti senza alcuna preoccupazione.