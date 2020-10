GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie AORUS GeForce RTX 30

GIGABYTE, il principale produttore mondiale di hardware di gioco premium, ha annunciato oggi la serie high-end di schede grafiche AORUS GeForce RTX 30 con architettura NVIDIA Ampere. GIGABYTE ha lanciato 4 schede grafiche AORUS: AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G, AORUS GeForce RTX 3090 MASTER 24G, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G, e AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G. Le 4 schede grafiche sono tutte dotate di GPU overclockata di prima qualità certificata dalla tecnologia GIGABYTE GPU Gauntlet.

Basata sulla precedente generazione di schede grafiche AORUS, GIGABYTE ha rilasciato una nuova generazione di tecnologia MAX-Covered Cooling più avanzata per soddisfare i requisiti di raffreddamento ad alto wattaggio delle GPU NVIDIA GeForce RTX 30. Un monitor LCD è incorporato sul lato della scheda grafica, che può visualizzare lo stato della scheda grafica, GIF personalizzate, testi e immagini. Con RGB Fusion 2.0, gli effetti di luce dell'intera scheda grafica AORUS possono essere regolati in base alle proprie preferenze.

Il sistema di raffreddamento MAX-Covered è dotato di ventole a pale impilate da 2x 115mm e 1x 100mm con design wind claw e rotazione alternata, in modo che la pressione dell'aria possa coprire completamente il dissipatore. L'area di dissipazione del calore è più del doppio di quella della generazione precedente AORUS. E con la camera di vapore in rame e 7 tubi di calore compositi, il calore della GPU e della VRAM può essere dissipato rapidamente. Insieme alla tecnologia “Screen Cooling” di GIGABYTE, le alette estese consentono il passaggio del flusso d'aria, formando un sistema di dissipazione del calore estremamente efficiente, in modo che la GPU possa funzionare in modo stabile.

Un monitor LCD è incorporato sul lato della scheda grafica, che può essere impostato su modalità entusiasta, modalità testo, modalità immagine e modalità GIF. Attraverso il software, è possibile modificare tutti i tipi di contenuti preferiti o impostarli come CHIBI Time per godersi i cambiamenti del robot Xtreme ogni ora. RGB Fusion 2.0 consente non solo di impostare gli effetti di illuminazione dell'intera scheda grafica e del monitor LCD, ma anche di sincronizzare l'illuminazione con altri dispositivi AORUS.

AORUS è l'unica scheda grafica sul mercato che offre 6 connettori di uscita video nella serie GeForce RTX 30, con 3 uscite HDMI e 3 DP. Con due HDMI in più rispetto alla scheda di riferimento, consente agli utenti di collegare 3 monitor HDMI o 3 monitor DP senza adattatori. Il pulsante di commutazione Dual BIOS è fornito sulla scheda grafica, consentendo agli utenti di scegliere un funzionamento della ventola più silenzioso senza ridurre le prestazioni di elaborazione.

AORUS richiede il massimo livello di controllo di qualità e utilizza componenti certificati ULTRA DURABLE, rivestimento PCB di grado aerospaziale progettato per prevenire umidità, polvere e corrosione e processi di produzione completamente automatizzati. Grazie a queste impostazioni di qualità, AORUS offre ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che i clienti possano godere del prodotto a lungo senza alcuna preoccupazione. AORUS vuole fornire ai clienti la migliore esperienza, quindi nella versione XTREME, oltre al più alto livello di GPU overclocking e alimentazione 3x a 8 pin, include anche l'edizione limitata del robot Xtreme.

GIGABYTE non solo ha lanciato la scheda grafica AORUS, ma ha anche introdotto le schede grafiche GAMING OC ed EAGLE OC preferite dai giocatori, la scheda grafica VISION OC progettata per i creatori con un aspetto elegante e la scheda grafica TURBO, l'unica sul mercato che può essere ridotta a 2 slot. E la scheda grafica AORUS con design watercooled sarà presto disponibile, consentendo agli utenti di realizzare il PC gaming “Xtreme” AORUS.