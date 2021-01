GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie GeForce RTX 3060

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha rilasciato le nuove schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 3060 basate sull'architettura NVIDIA Ampere. GIGABYTE ha lanciato quattro schede grafiche per la prima ondata: GeForce RTX3060 GAMING OC 12G, GeForce RTX3060 VISION OC 12G, GeForce RTX3060 EAGLE OC 12G, e GeForce RTX3060 EAGLE 12G.

Tutte le schede grafiche sono progettate per soddisfare le esigenze di diversi utenti. La serie GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori tradizionali. La serie VISION OC è progettata per i creatori che amano l'estetica elegante ma vogliono mantenere prestazioni potenti. La serie EAGLE è la scelta migliore per coloro che perseguono un design dall'aspetto unico, pur mantenendo efficienza e durata. Inoltre, rilasceremo anche la scheda grafica della serie AORUS sulla serie GeForce RTX 3060 per offrire la migliore esperienza di gioco. Coming soon!

Con la sua architettura efficiente e ad alte prestazioni e la seconda generazione di NVIDIA RTX, GeForce RTX 3060 offre straordinarie capacità hardware di ray-tracing e supporto per NVIDIA DLSS e altre tecnologie.

Come tutte le GPU della serie RTX 30, la RTX 3060 supporta le tre innovazioni di gioco GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e NVIDIA Broadcast, che accelerano le prestazioni e migliorano la qualità dell'immagine. Insieme al ray tracing in tempo reale, queste tecnologie sono le fondamenta della piattaforma di gioco GeForce, che offre prestazioni e funzionalità senza precedenti a giochi e giocatori ovunque.

GAMING OC – Gaming with Performance and Cooling

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre esclusive ventole a pale uniche, rotazione alternata, GPU a contatto diretto con tubi di calore in rame composito, ventola attiva 3D e Screen Cooling, che insieme forniscono una dissipazione del calore ad alta efficienza. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono la scheda grafica a bassa temperatura in qualsiasi momento, garantendo prestazioni più elevate e più stabili. La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti a una temperatura inferiore. Lo Screen Cooling estende il dissipatore di calore per consentire il passaggio del flusso d'aria, fornendo una migliore dissipazione del calore. Inoltre, il nanolubrificante al grafene può prolungare la durata delle ventole di 2,1 volte, vicino alla durata del doppio cuscinetto a sfere, ed è più silenzioso. RGB fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore delle luci e di vari effetti speciali e di sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS. Grazie ai suoi componenti Ultra Durable, alla tecnologia di raffreddamento e all'illuminazione RGB, la serie GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori ad alte prestazioni.

VISION OC – A stylish exterior for Content Creators

La serie VISION OC è squisitamente progettata per i creatori di contenuti. Invece del nero e del grigio spesso usati dalle schede grafiche gaming tradizionali, adotta un più elegante argento e bianco, con linee semplici per il miglioramento dell’estetica. La VISION OC è perfetta per l'estetica di PC build completamente bianche e offre agli utenti un’ulteriore scelta per la loro scheda grafica. Inoltre, il design termico, i componenti e le prestazioni sono comparabili a quelli della GAMING OC, garantendo così agli utenti non solo di apprezzare l'estetica, ma anche di godere di prestazioni potenti e raffreddamento stabile.

EAGLE OC – Unique and Durable.

È la migliore soluzione a doppia ventola per gli utenti. La tecnologia di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 2X è dotata di due esclusive ventole a pale uniche da 100 mm, componenti Ultra Durable, nanolubrificante al grafene e Screen Cooling, in modo che la scheda grafica possa ottenere la migliore dissipazione del calore e prestazioni di elaborazione. EAGLE OC e EAGLE sono le scelte migliori per i giocatori che danno la priorità alla personalizzazione. L'estetica si ispira a elementi di fantascienza spaziale con materiali meccanici, con cover trasparente e logo luminoso sulla scheda, consentendo così all'utente di esprimersi in modo unico. C'è una luce RGB sul lato, che consente agli utenti di regolare il colore delle luci e vari effetti tramite RGB fusion 2.0 e sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS.

Le schede grafiche GIGABYTE utilizzano il design dell'alimentatore multifase per consentire al MOSFET di funzionare a una temperatura più bassa, il design della protezione da sovratemperatura e il bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, oltre alle bobine e ai condensatori certificati Ultra Durable, per fornire prestazioni eccellenti e più a lungo vita del sistema. La piastra posteriore non solo rafforza la struttura complessiva, ma impedisce anche al PCB di piegarsi. Per maggiori informazioni e novità sui prodotti GIGABYTE, visita il sito ufficiale GIGABYTE: http://it.gigabyte.com/