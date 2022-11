GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie GeForce RTX 4080

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, azienda leader nella produzione di hardware premium da gaming, ha annunciato che le schede grafiche GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB, basate sull'architettura NVIDIA Ada Lovelace, saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 16 Novembre. Le nuove GPU della serie GeForce RTX 40 fanno un salto di qualità nelle prestazioni, consentendo a gamer e creatori di contenuti di godere di giochi ad altissimo FPS e di migliorare l'efficienza del proprio workflow. GIGABYTE offre agli utenti soluzioni termiche WATERFORCE e WINDFORCE, che includono le schede video raffreddate a liquido AORUS XTREME e le schede video raffreddate ad aria AORUS MASTER, GAMING OC, AERO OC e EAGLE OC, che permettono di soddisfare tutte le diverse esigenze e necessità.

Serie AORUS XTREME WATERFORCE - AORUS XTREME WATERFORCE WB, AORUS XTREME WATERFORCE

AORUS WATERFORCE WB è la scelta migliore per chi desidera realizzare sistemi di raffreddamento a liquido open-loop. GIGABYTE è specializzata in soluzioni di raffreddamento termico, che dispongono di una spaziatura ottimale dei canali tra le micro-alette per migliorare il trasferimento di calore dalla GPU attraverso flussi stabili di liquido. Le micro-alette in rame, dal design bombato, riducono il percorso di estrazione del calore dalla GPU, in modo che il calore possa venire dirottato rapidamente verso l'area del canale liquido. Inoltre, grazie alla tecnologia brevettata "Leak detection", il circuito integrato di rilevamento delle perdite monitora l'intero raccordo e ogni blocco del liquido ed è in grado di avvisare tempestivamente gli utenti con luci lampeggianti al primo sintomo di perdita, in modo che questi possano intervenire tempestivamente sulla perdita stessa e prevenire ulteriori danni al sistema. Sia la cover anteriore che il backplate della scheda video supportano l'illuminazione RGB, consentendo ai giocatori di personalizzare il proprio stile attraverso il software GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC).

La scheda grafica all-in-one AORUS XTREME WATERFORCE offre le migliori prestazioni della categoria e un'esperienza di gioco silenziosa con una soluzione facile da installare. Il radiatore in alluminio da 360 mm è dotato di tre ventole a doppio cuscinetto a sfera da 120 mm che mantengono la scheda grafica a basse temperature. La piastra in rame è a contatto diretto con la GPU e la VRAM, in aggiunta all'eccellente design del percorso di raffreddamento a liquido, che fa si che il liquido non passi solo attraverso la GPU, ma anche attraverso i MOSFET e altri componenti critici, migliorando così le temperature dell'intera scheda grafica. In questo modo, la GPU raggiunge prestazioni eccezionali a basse temperature e protegge gli altri componenti affinché funzionino in modo stabile e sicuro per un uso a lungo termine. Inoltre, gli utenti possono personalizzare gli effetti RGB sulla parte anteriore, laterale, sul pannello posteriore e sulle ventole delle schede grafiche. In più, i tubi da 460 mm di lunghezza sono costruiti sulla parte posteriore della scheda per evitare interferenze con il dissipatore della CPU, così gli utenti potranno gestire il cable management con semplicità.

Elenco dei modelli:

Serie AORUS WINDFORCE – AORUS MASTER

AORUS è la scheda video gaming di alto livello ricercata da giocatori e appassionati. AORUS porta sempre con sé un'immagine impressionante, un aspetto squisito e prestazioni eccellenti, tutto ciò su cui AORUS insiste per i propri utenti. La scheda video AORUS MASTER è dotata di nuove pale della ventola e di uno speciale design della superficie; la ventola bionica WINDFORCE aumenta la pressione statica fino al 30%, riducendo al contempo il livello di rumore fino a 3dB. Grazie anche alla camera di vapore a contatto diretto, ai tubi di calore multipli e alla presa d'aria posteriore di raffreddamento del display ampliata, questa scheda grafica assicura prestazioni termiche di altissimo livello, anche con carichi di lavoro elevati.

AORUS rispolvera anche una versione aggiornata delle luci RGB a triplo anello, l’RGB Halo, considerato leader dell'illuminazione RGB sul mercato da molti fan di AORUS e appassionati DIY. Questa amata caratteristica sfrutta la persistenza della visione umana e offre effetti di illuminazione orientabili sulle ventole rotanti. In questo modo, ogni build risplenderà per il suo stile. Inoltre, l'LCD Edge View posizionato sul lato della scheda grafica offre agli utenti un'altra opzione per personalizzare la scheda con testi, immagini o gif. È anche possibile monitorare le statistiche più importanti, come il consumo di energia, le temperature, il numero di giri delle ventole, ecc.

Elenco dei modelli:

Serie GIGABYTE con sistema di raffreddamento WINDFORCE – GAMING OC, AERO OC, EAGLE OC

La scheda video GAMING OC, una classica e popolare scheda grafica di GIGABYTE, si concentra sulle prestazioni e sulla stabilità, cosa che la rende adatta a diversi target di utenti.

La scheda video AERO OC con design bianco è molto apprezzata dai designer e dagli utenti che amano lo stile minimalista. Il design completamente bianco è molto adatto ai sistemi PC con colori chiari e stile minimal come tema. Inoltre, il LOGO presente sul lato della scheda può riflettere il fascio di luce arcobaleno grazie al materiale di cui è costituito.

La EAGLE OC adotta alcuni elementi futuristici per dare un'identificazione unica e personalizzata, come la grafica legata all'universo, i segni e la geometria, che impattano fortemente nell'aspetto della scheda.

Le schede video GIGABYTE raffreddate ad aria utilizzano tutte il sistema di raffreddamento WINDFORCE. Questo è dotato di tre esclusive ventole a pale, a rotazione alternata, di un'ampia camera di vapore a contatto diretto con la GPU, di heat pipe in rame composito, ventole attive 3D e screen cooling per massimizzare la dissipazione del calore. Le ventole WINDFORCE utilizzano il nano lubrificante al grafene, che estende la durata delle ventole di 2,1 volte, garantendo una durata quasi pari a quella del doppio cuscinetto a sfera e un funzionamento silenzioso. L'interruttore Dual BIOS integrato consente agli utenti di scegliere tra la modalità OC e SILENT in base alle proprie esigenze, senza bisogno di software. Entrambe le modalità offrono le impostazioni ottimali messe a punto da GIGABYTE, fornendo un funzionamento pratico e più flessibile. Inoltre, la scheda grafica GAMING OC eredita anche l'Halo RGB dalla versione AORUS, ma anche le schede grafiche AERO OC ed EAGLE OC sono provviste di illuminazione RGB, con gli utenti che possono personalizzare gli effetti e i colori RGB tramite il software GCC per creare il proprio stile di PC.

Elenco dei modelli:

Le schede video della serie GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB sono dotate di backplate in metallo aggiornati con un design speciale per fornire una struttura più resistente che impedisce la flessione e la deformazione con l’uso prolungato. Inoltre, le schede grafiche raffreddate ad aria sono dotate di una staffa anti-cedimento su misura che fornisce un rinforzo ottimizzato e migliora l'aspetto visivo complessivo. GIGABYTE adotta un design di alimentazione eccellente e componenti certificati ULTRA DURABLE, che consentono alla scheda grafica di lavorare a temperature più basse e con prestazioni più elevate. Per offrire una migliore user experience, le schede video AORUS e GAMING OC offrono ai clienti una garanzia di 4 anni (è richiesta la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto), in modo che questi possano divertirsi giocando e creando contenuti senza alcuna preoccupazione.