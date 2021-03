GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie Radeon RX 6700 XT

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 6700 XT basate sull'architettura gaming AMD RDNA 2. Le schede grafiche Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12G e Radeon RX 6700 XT EAGLE 12G sono progettate per offrire la migliore esperienza di gioco a 1440p e frame rate elevatissimi.

La nuova scheda grafica GAMING OC presenta il sistema di raffreddamento WINDFORCE e RGB Fusion 2.0, rendendola la scelta migliore per i giocatori attenti alle prestazioni. La scheda grafica EAGLE è la scelta migliore per coloro che desiderano un design unico, pur mantenendo efficienza e durata del prodotto.

GAMING OC

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre ventole a pale uniche, rotazione alternata, tubi di calore in rame composito a diretto contatto con la GPU, ventole attive 3D e tecnologia Screen Cooling, che lavorano insieme per fornire un'efficiente dissipazione del calore. La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono sempre basse le temperature della scheda grafica, garantendo prestazioni più elevate e più stabili.

Le ventole WINDFORCE utilizzano nanolubrificante al grafene, che può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte offrendo quasi la durata di vita del doppio cuscinetto a sfere, e garantendo un funzionamento silenzioso. RGB fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore dell’illuminazione e di vari effetti speciali e di sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS. Grazie ai componenti certificati ULTRA DURABLE, alla tecnologia di raffreddamento avanzata e all'illuminazione RGB personalizzata, GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori ad alte prestazioni.

EAGLE

Le schede grafiche EAGLE sono anch’esse dotate della tecnologia di raffreddamento WINDFORCE, ventole attive 3D, tecnologia Screen Cooling e nanolubrificante al grafene, consentendo una dissipazione del calore e prestazioni di elaborazione ottimali. Il design della scheda grafica EAGLE è ispirato alla fantascienza con materiali meccanici, una copertura trasparente e logo luminoso. La scheda grafica include una luce RGB sul lato, personalizzabile e sincronizzabile con altri dispositivi AORUS tramite RGB fusion 2.0.

Entrambe le schede grafiche GIGABYTE utilizzano un alimentatore multifase, fornendo protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET consentendogli di funzionare a una temperatura inferiore. Le bobine e i condensatori certificati ULTRA DURABLE offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema. La piastra posteriore in metallo non solo rafforza la struttura complessiva della scheda grafica, ma impedisce anche che il PCB si pieghi o subisca danni.

Per maggiori informazioni sui prodotti GIGABYTE, visitare: http://it.gigabyte.com