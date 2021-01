GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie Radeon RX 6900 XT

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 6900 XT basate sull'architettura di gioco AMD RDNA2. Le schede grafiche AORUS Radeon RX 6900 XT MASTER 16G e Radeon RX 6900 XT GAMING OC 16G sono progettate per offrire frame rate elevatissimi e gaming in 4K.

La scheda grafica AORUS MASTER è dotata di raffreddamento MAX-Covered, display LCD laterale e RGB Fusion 2.0. È consigliata agli appassionati che desiderano le massime prestazioni, un display personalizzabile e un'illuminazione RGB colorata. La scheda grafica GAMING OC presenta il sistema di raffreddamento WINDFORCE e RGB Fusion 2.0, rendendola la scelta migliore per i giocatori ad alte prestazioni.

AORUS MASTER

Il sistema di raffreddamento MAX-Covered è dotato di tre esclusive ventole a lama unica con un design “wind-claw” e rotazione alternata, per fornire un flusso d'aria ottimale attraverso l'intero dissipatore di calore. L'area di dissipazione del calore è più ampia rispetto alla generazione precedente, e una piastra di rame più grande e sette tubi di calore compositi consentono al calore della GPU e della VRAM di dissiparsi rapidamente. Insieme alla tecnologia Screen Cooling di GIGABYTE, le alette estese del dissipatore di calore consentono il passaggio dell'aria, formando un sistema di dissipazione estremamente efficiente per garantire un funzionamento stabile.

Un display LCD è incorporato sul lato della scheda grafica, che può essere impostato in modalità entusiasta, modalità testo, modalità immagine o modalità GIF. Con il software GIGABYTE, i giocatori possono visualizzare tutti i tipi di contenuto o impostare il monitor in modalità CHIBI Time per godersi i cambiamenti del logo del piccolo falco AORUS ogni ora. RGB Fusion 2.0 consente ai giocatori non solo di impostare gli effetti di illuminazione dell'intera scheda grafica e del display LCD, ma anche di sincronizzare l'illuminazione con altri dispositivi AORUS. AORUS MASTER presenta anche un rivestimento PCB di livello aerospaziale, un doppio BIOS con modalità di funzionamento silenzioso e componenti certificati ULTRA DURABLE. È consigliata agli appassionati che desiderano le massime prestazioni di gioco 4k con illuminazione RGB colorata.

GAMING OC

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre esclusive ventole, rotazione alternata, una grande piastra di rame che tocca direttamente la GPU, tubi di calore in rame composito e ventole attive 3D che lavorano insieme per fornire un'efficiente dissipazione del calore. La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono la scheda grafica sempre a basse temperature, garantendo prestazioni più elevate e più stabili.

Le ventole WINDFORCE utilizzano un nano lubrificante al grafene, che può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, garantendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfere e garantendo un funzionamento silenzioso. RGB fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore delle luci e vari effetti speciali e di sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS. Grazie ai suoi componenti certificati ULTRA DURABLE, alla tecnologia di raffreddamento avanzata e all'illuminazione RGB personalizzata, GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori ad alte prestazioni.

Le schede grafiche GIGABYTE utilizzano un alimentatore multifase, fornendo protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET e consentendo ai MOSFET di funzionare a una temperatura inferiore. Le bobine e i condensatori certificati ULTRA DURABLE offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema. La piastra posteriore in metallo non solo rafforza la struttura complessiva della scheda grafica, ma impedisce anche che il PCB si pieghi o subisca danni. Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche AORUS forniscono ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che gli utenti possano divertirsi con i loro giochi preferiti e creare contenuti senza alcuna preoccupazione.