GIGABYTE lancia le schede video AMD Radeon RX 6500 XT

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi le nuove schede video RX 6500 XT, basate su GPU AMD Radeon. Le schede grafiche Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4G e Radeon RX 6500 XT EAGLE 4G sono dotate del sistema di raffreddamento WINDFORCE e progettate per offrire grandi prestazioni di gioco con notevole efficienza. Apri una strada verso il domani, immergiti nei giochi a 1080p e goditi vividi mondi virtuali ed esperienze elevate con la potenza della grafica di nuova generazione.

Basate sull'innovativa architettura di gioco AMD RDNA 2, le nuove schede grafiche sono progettate per rendere accessibili a un maggior numero di gamer incredibili esperienze di gioco a 1080p, per i popolari titoli AAA ed Esports. Offrono un’elevata larghezza di banda, AMD Infinity Cache a bassa latenza e memoria GDDR6 da 4 GB ad alta velocità. Supportano inoltre Microsoft Windows 11 e Microsoft DirectX 12 Ultimate, la tecnologia AMD Smart Access Memory, la tecnologia di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution e altre funzionalità avanzate che offrono esperienze di gioco visivamente sbalorditive e ad alta frequenza di aggiornamento.

La scheda grafica Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4G è dotata del sistema di raffreddamento WINDFORCE, tecnologia “Screen Cooling” e di una piastra posteriore protettiva, che la rendono la scelta migliore per i giocatori attenti alle prestazioni. Anche le schede video Radeon RX 6500 XT EAGLE 4G dispongono del sistema di raffreddamento WINDFORCE, che le rende la scelta migliore per coloro che desiderano un design unico, pur mantenendo efficienza e durata.

SERIE GAMING OC

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre esclusive ventole a rotazione alternata, tubi di calore in rame composito a diretto contatto con la GPU, ventole attive 3D e tecnologia “Screen Cooling”, che lavorano insieme per fornire un'efficiente dissipazione del calore. La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono sempre basse le temperature della scheda grafica, garantendo prestazioni più elevate e più stabili.

Le ventole WINDFORCE utilizzano nano lubrificante al grafene, che può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, offrendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfera e garantendo un funzionamento silenzioso. La piastra posteriore protettiva non solo rafforza la struttura complessiva della scheda grafica, ma impedisce anche che il PCB si pieghi o si danneggi. Dotato di componenti certificati ULTRA DURABLE e tecnologia di raffreddamento avanzata, il modello GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori ad alte prestazioni.

SERIE EAGLE

Anche le schede grafiche Radeon RX 6500 XT EAGLE 4G dispongono della tecnologia di raffreddamento WINDFORCE, tubo di calore in rame composito e piastra in rame, ventole attive 3D e nano lubrificante al grafene, che consentono dissipazione del calore e prestazioni di gioco ottimali. Il design della scheda grafica EAGLE è ispirato alla fantascienza e ai materiali meccanici, con cover trasparente e logo luminoso.

Le schede grafiche GIGABYTE Radeon RX 6500 XT utilizzano un'alimentazione multifase, fornendo protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, e consentendo ai MOSFET di funzionare a una temperatura più bassa. Le induttanze e i condensatori certificati ULTRA DURABLE offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema.