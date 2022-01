Gigabyte presenta il kit di memorie RAM AORUS RGB DDR5 6000MHz da 32GB

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede video e soluzioni hardware, ha annunciato oggi il kit di memoria AORUS RGB DDR5 da 6000 MHz da 32 GB, che eleva la frequenza a 6000 MHz con illuminazione RGB per un aumento delle prestazioni ed effetti impressionanti.

Migliorato da DDR5 XMP Booster e dal profilo utente XMP 3.0 delle schede madri GIGABYTE Z690 e dai dissipatori di calore in rame-alluminio con rivestimento termico in nano-carbonio, il nuovo kit di memoria promette prestazioni di livello superiore con stabilità dissipando il calore in modo efficiente durante il funzionamento ad alta velocità.

Il kit di memoria AORUS RGB DDR5 6000 MHz da 32 GB offre un'elevata velocità di clock e un basso consumo energetico grazie a due banchi di memoria dual-channel DDR5 XMP da 6000 MHz da 16 GB con timing 40-40-40-76, compatibili con il supporto DDR5 della piattaforma Intel Z690. Insieme alle schede madri GIGABYTE Z690 AORUS, il kit di memoria AORUS RGB DDR5 6000MHz da 32GB può sfruttare la funzione "DDR5 XMP Booster" che rileva la marca del circuito integrato di memoria nelle impostazioni del BIOS per consentire agli utenti di scegliere con immediatezza tra più profili incorporati di overclock della memoria, aumentando la velocità della memoria DDR5 nativa o XMP DDR5.

Inoltre, "XMP 3.0 User Profile" consente agli utenti di creare e memorizzare i propri profili XMP per sprigionare le prestazioni estreme delle memorie. Il kit di memoria AORUS RGB DDR5 6000MHz da 32GB è provvisto di solide soluzioni termiche garantite dai dissipatori di calore in rame-alluminio con rivestimento in nano-carbonio e pad termico ad alta conduttività, in modo che gli utenti possano stare tranquilli sull’overclocking della memoria.

Il calore generato dal circuito di controllo dell'alimentazione e dal chip di memoria viene dissipato rapidamente dal pad termico e dal fondo in rame ed eliminato attraverso i dissipatori di calore in rame-alluminio rivestiti di nano-carbonio. La scanalatura incisa dal CNC sugli spreader aumenta l'area di dissipazione del calore per ottimizzare il flusso di calore espulso dalle ventole del sistema e abbassare la temperatura. Gli utenti non devono più preoccuparsi per gli errori di overclock causati dal surriscaldamento dovuto al funzionamento ad alta velocità o alla sovratensione delle memorie.

Il kit di memoria AORUS RGB DDR5 6000MHz da 32GB dispone di 8 LED digitali per creare un‘illuminazione diversificata e soffusa. Le esclusive strisce luminose e gli effetti relativi illuminano i motivi del design AORUS per dare agli stick di memoria un fascio di luce più vivido, ma non troppo nitido. Utilizzando l'esclusiva app RGB Fusion di GIGABYTE, gli utenti possono sincronizzare gli effetti di illuminazione RGB dei componenti e delle periferiche del PC, giocando con schemi di illuminazione differenti sulla propria build. Con la funzionalità RGB integrata, gli utenti possono mostrare il proprio stile RGB, impreziosito dall'illuminazione RGB delle memorie.

Al fine di fornire una stabilità superiore e le massime prestazioni, il kit di memoria AORUS RGB DDR5 6000 MHz da 32 GB è stato implementato con elementi GIGABYTE ultra resistenti e testati con tutta la gamma di schede madri GIGABYTE. Il kit di memoria AORUS RGB DDR5 6000MHz da 32GB arriverà presto sul mercato con le sue prestazioni fenomenali e gli eleganti effetti luminosi.

Per maggiori dettagli, visitare il sito web ufficiale di GIGABYTE a questa pagina.