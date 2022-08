GIGABYTE presenta l'adattatore AORUS Gen5 AIC con 4 slot NVMe M.2 integrati

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede video e soluzioni hardware, ha annunciato il nuovo adattatore AORUS Gen5 AIC con supporto PCIe 5.0. È una scheda di espansione a slot singolo, dotata di quattro slot NVMe M.2, che supporta un massimo di quattro SSD PCIe 5.0 con 16 TB di storage.

Configurando un array RAID, la larghezza di banda può arrivare fino a 60 GB/s per consentire il trasferimento di file di dati di grandi dimensioni in un attimo. Gli otto sensori di temperatura integrati e la ventola attiva a doppio cuscinetto a sfera a temperatura controllata garantiscono agli utenti una grande capacità di storage, con accesso ai dati ultra rapido e ultra fresco.

"Con la nuova piattaforma PCIe 5.0, lo storage ad alta velocità può raggiungere una velocità di accesso superiore ai 10 GB/s. Per gli utenti che cercano prestazioni più elevate, GIGABYTE AORUS Gen5 AIC apre la strada alle prestazioni estreme consentendo la configurazione di un array di dischi" ha affermato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions. "Con il supporto di quattro slot PCIe 5.0, gli utenti possono scegliere diversi SSD NVMe M.2 con capacità e prestazioni personalizzate per la massima flessibilità. Inoltre, il design termico avanzato previene il thermal throttling durante il funzionamento ad alta velocità, rendendo GIGABYTE AORUS Gen5 AIC la scelta migliore per l'upgrade delle prestazioni di archiviazione".

L'adattatore AORUS Gen5 AIC è dotato di armor shield in alluminio spazzolato e baseplate con una progettazione elegante per una dissipazione del calore avanzata. Il design a slot singolo migliora notevolmente la comodità dell'unità di espansione senza il rischio di interferenze con altri dispositivi PCIe. Oltre l'aspetto esterno, l'esclusivo design termico interno dell'adattatore AORUS Gen5 AIC consiste in un grande dissipatore di calore ottimizzato e un pad termico ad alta conduttività su entrambi i lati.

Questa soluzione permette di dissipare efficacemente il calore generato dal funzionamento ad alta velocità degli SSD grazie al grande volume d'aria generato dalla ventola con doppio cuscinetto a sfera da 5 cm. Inoltre, l'adattatore AORUS Gen5 AIC integra otto sensori termici, fornendo agli utenti il ​​controllo in tempo reale delle temperature di esercizio attraverso le applicazioni esclusive GIGABYTE, AORUS Storage Manager e SSD Tool Box. Inoltre, il controllo dinamico intelligente integrato della velocità della ventola può regolare la velocità di rotazione della ventola stessa per offrire un funzionamento silenzioso e fresco.

Il design del controller PCIe 5.0 indipendente abbinato a un controller esclusivo con stabilizzazione del segnale assicura che ogni SSD funzioni con la larghezza di banda PCIe 5.0 effettiva per fornire prestazioni stabili e ad alta velocità. L'adattatore AORUS Gen5 AIC supporta l'interfaccia PCIe 5.0 ed è retrocompatibile con PCIe 4.0/3.0, garantendo prestazioni ottimali a ogni piattaforma indipendentemente dalla propria generazione.

Gli utenti possono anche aumentare le prestazioni di sistema spingendosi fino alla larghezza di banda massima di 60 GB/s configurando RAID con SSD NVMe M.2 aggiuntivo. La nuova generazione di schede madri Intel e AMD di GIGABYTE, Z690 o superiore, è dotata di supporto PCIe5.0, bassa impedenza e design PCB di livello server, che migliora le prestazioni di archiviazione PCIe incrementando la larghezza di banda e ricavando prestazioni nascoste dalle periferiche.