GIGABYTE presenta la gamma di schede madri AMD B650 con prestazioni premium

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede video e soluzioni hardware, ha annunciato le ultime schede madri AMD B650 basate sul successo della serie X670. La gamma completa include le serie AORUS, AERO, e GAMING per fornire opzioni più ragionevoli con caratteristiche degne di nota per gli utenti.

Modelli selezionati di motherboard GIGABYTE B650 adottano l'interfaccia grafica PCIe 5.0 / 4.0 x16 e gli slot PCIe 5.0 / 4.0 M.2 con tecnologia EZ-Latch, rendendo più semplice che mai per gli utenti aggiornare le schede grafiche e gli SSD M.2, evitando danni accidentali al componenti circostanti. Inoltre, l'alimentazione Twin Digital fino a 16+2+2 fasi, lo Smart Power Stage da 105 Ampere e il PCB fino a 12 strati offrono maggiore stabilità, compatibilità ottimale e prestazioni per i processori AMD Ryzen serie 7000.

Con il design termico avanzato, la temperatura VRM viene ridotta, stabilizzando la potenza e le prestazioni dello slot PCIe 5.0 e dell'SSD M.2 PCIe 4.0 ed evitando il calo delle prestazioni dovuto al throttling. Al tempo stesso, il design di schermatura migliorato degli slot SMD rafforza la stabilità del segnale e la struttura degli slot. Inoltre, alcuni modelli adottano la tecnologia Active OC Tuner per offrire prestazioni ottimizzate con un'esperienza più flessibile e facile da usare.

Le schede madri GIGABYTE B650 riprendono il design innovativo, i materiali di alta qualità e la praticità superiore dei modelli X670 per offrire agli utenti una linea di prodotti completa per fattori di forma che vanno da ATX a Mini ITX. Gli utenti possono scegliere in base alle proprie esigenze, al budget e ai propri gusti per buildare un sistema con un rapporto costo-prestazioni eccellente. Le schede madri GIGABYTE B650 utilizzano la tecnologia PCIe e M.2 EZ-Latch mentre le schede madri B650E adottano l'avanzato M.2 EZ-Latch Plus per lo sgancio rapido e senza viti degli SSD M.2. La tecnologia PCIe EZ-Latch incorpora un design facilmente accessibile, semplificando lo sgancio delle VGA installate. Inoltre, gli slot SMD migliorati vedono aumentata la propria resistenza fino a 2,2 volte, il che ne rafforza maggiormente la stabilità. Le tecnologie M.2 EZ-Latch ed EZ-Latch Plus riducono gli inconvenienti di allineamento o perdita delle viti e migliorano notevolmente l'esperienza utente nell'installazione di SSD M.2. La B650 Micro ATX di GIGABYTE, ma anche i modelli Mini ITX includono il supporto SSD M.2 PCIe 5.0 e consentono agli utenti di godersi un'esperienza di gioco di livello ATX sul proprio mini-PC o mini-server. Progettata esclusivamente per i creator, la B650 AERO G è caratterizzata da design innovativi e materiali di prim'ordine con tecnologia VisionLINK, che consente la trasmissione di dati e video basata sull'interfaccia USB Type-C e fornisce un'erogazione di potenza fino a 60 W per i display interattivi con penna di alta gamma. Questo consente ai creator di concentrarsi maggiormente sulle loro brillanti creazioni.

Un modello selezionato di GIGABYTE B650 può vantare un design di alimentazione Twin Digital fino a 16+2+2 fasi, mentre il modello Mini ITX B650I AORUS ULTRA equipaggia un'alimentazione digitale diretta a 8+2+1 fasi con ogni Smart Power Stage in grado di erogare fino a 105A, fornendo il massimo in termini di gestione dell'alimentazione e bilanciamento del carico energetico. Ciò garantisce maggiore stabilità e purezza di potenza per liberare le straordinarie prestazioni di overclocking dei processori AMD Ryzen 7000. Allo stesso tempo, alcuni modelli di schede madri GIGABYTE B650 incorporano la tecnologia di overclocking attivo Active OC Tuner. La frequenza di overclock della CPU e il numero di core operativi possono essere modificati in modo dinamico scegliendo tra la funzione predefinita di overclocking di precisione, PBO (Precision Boost Overdrive) e l'overclocking manuale, in base ai diversi requisiti della configurazione corrente e alle caratteristiche delle applicazioni in esecuzione. Questa tecnologia consente agli utenti di eseguire ogni applicazione alla frequenza CPU e con il numero di core ideali per ottenere le massime prestazioni.

Le schede madri GIGABYTE B650 incorporano il famoso Shielded Memory Routing, DIMM di memoria SMD e doppia protezione in metallo per consentire agli utenti di godere di prestazioni premium di overclocking della memoria con maggiore stabilità e durata. Inoltre, GIGABYTE implementa un PCB a bassa impedenza a 8 strati sui modelli ATX di fascia media e Micro ATX AORUS, mentre il modello ITX adotta un design PCB in rame da 2 once a 12 strati per perfezionare i segnali e ridurre l'impedenza. La gamma GIGABYTE B650 è dotata di miglioramento O.C. della memoria nel BIOS per supportare le tecnologie AMD EXPO e Intel XMP. La funzionalità di overclock della memoria può essere attivata all’occorrenza per valorizzare le prestazioni estreme di memorie DDR5-6600 e oltre.

Il design termico VRM delle schede madri GIGABYTE B650 è migliorato dall’impiego di dissipatori di calore e heat pipe a copertura totale in base alle diverse caratteristiche e configurazioni dei vari modelli. I modelli di fascia media AORUS ELITE e AORUS Micro-ATX si distinguono dalla concorrenza per vantare una superficie fino a 4 volte maggiore e dissipatori di calore reali a blocco unico, mentre il design di dissipazione del calore passivo di AORUS ULTRA B650I migliora notevolmente le prestazioni termiche. Contemporaneamente, il design avanzato dello slot SMD purifica più facilmente i segnali per gli slot M.2 PCIe 5.0 per ridurre le interferenze di rumore e i segnali Gen5 ad alta velocità del processore. Inoltre, la riprogettazione dell'area circostante lo slot M.2 consente il supporto dell'ultimo fattore di forma SSD M.2 25110, mentre il design rinforzato della shield metallica aumenta la stabilità fino al 50%. Inoltre, modelli selezionati di motherboard B650 adottano l'esclusivo M.2 Thermal Guard III con dissipatore di calore dell’SSD potenziato per mantenere le temperature sotto controllo e consentire agli utenti di evitare qualsiasi throttling dovuto al surriscaldamento. GIGABYTE rilascerà presto anche gli SSD AORUS PCIe 5.0 M.2 di nuova generazione capaci di raggiungere velocità di trasferimento dati mai viste prima. Ulteriormente potenziata dal supporto per ventola PWM/DC, rilevatori di temperatura multipli, modalità di regolazione della doppia ventola a 7 fasi, tecnologia Fan Stop e tecnologia GIGABYTE Smart Fan 6, gli utenti possono gestire le variazioni di temperatura in modo accurato e ottenere le massime prestazioni termiche sul processore, VRM, chipset o componenti chiave.

La serie GIGABYTE B650 offre velocità di connessione Ethernet a 2,5 Gbps per consentire ai giocatori di godere di una connettività di rete cablata più rapida e stabile. Tutti i modelli abilitati WIFI della gamma sono dotati di Wi-Fi 6E 802.11ax che offre velocità di connessione incredibilmente elevate di 2,4 Gbps su banda dedicata. Con Ethernet e WIFI ad alta velocità, gli utenti hanno flessibilità massima nelle opzioni di connettività e velocità di connessione incredibilmente elevate. La linea B650 integra anche USB 3.2 Gen 2x2 Type-C con larghezza di banda fino a 20 Gbps per velocità di trasferimento dati ultrarapide. Con l'SSD esterno GIGABYTE VISION DRIVE 1TB, gli utenti saranno in grado di sfruttare appieno questa trasmissione dati ad alta velocità. In particolare, la B650 AORUS ELITE, la B650 AORUS ELITE AX abilitata Wi-Fi e molti altri modelli vantano fino a diciannove set di porte USB per fornire opzioni più diverse e flessibili di espansione esterna.

L'USB 3.2 Type-C integrato della AORUS ULTRA B650I è dotato della funzione DisplayPort Alternate, che permette di controllare più dispositivi, come PC, laptop o telefoni cellulari, utilizzando un solo mouse e tastiera, quando si lavora con monitor GIGABYTE supportati da KVM. Gli utenti potranno così vedere migliorati allo stesso modo sia l'efficienza di lavoro che il divertimento.

Le schede madri GIGABYTE B650 offrono numerose funzionalità che coprono software, hardware e firmware, tra cui le tecnologie degne di nota Ultra Durable e Q-Flash Plus e il nuovissimo GCC (GIGABYTE Control Center). Gli utenti possono godere delle tecnologie esclusive di GIGABYTE per questa piattaforma e rendersi conto ulteriormente del fatto che le motherboard GIGABYTE rappresentano l’opzione migliore per l’assemblaggio di un PC. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Motherboard/All-Series?fid=2559,2743