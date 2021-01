GIGABYTE presenta le nuove schede madri Z590 AORUS

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, ha annunciato oggi le nuove schede madri Z590 AORUS che supportano i processori Intel Core di 11a generazione. Le nuove schede madri presentano un design VRM con alimentazione digitale fino a 20 fasi e un design del dissipatore di calore Fins-Array II migliorato.

La gamma Z590 AORUS di GIGABYTE è orientata al miglior design dell'alimentazione e alla migliore gestione termica per ottimizzare le prestazioni di overclock sui futuri processori Intel Core di 11a generazione. Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS adottano fino a 10 strati PCB, sui modelli di fascia alta, per una migliore dissipazione del calore.

Inoltre, l'uso del routing della memoria Daisy Chain con un design anti-interferenza migliora l'overclock, la stabilità e le prestazioni complessive della memoria. Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS selezionate offrono I/O ricco di funzionalità con shield I/O integrato, nonché il nuovissimo design Thermal Guard II, Smart Fan 6 e molto altro. Prestazioni, gestione energetica e termica, audio, le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS soddisfano tutte le possibilità per gli utenti che cercano di portare la loro potenza di elaborazione a un livello superiore.

Con il supporto PCIe 4.0, gli utenti possono godere dell'elevata larghezza di banda, dell'altissima velocità di trasferimento e delle migliori prestazioni della CPU sulla piattaforma Intel. Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS utilizzano PCB di grado PCIe 4.0, slot PCIe, slot M.2 e controller per la massima qualità della larghezza di banda, che consente velocità fino a 7000 MB/s. Le schede madri Z590 AORUS equipaggiano fino a tre slot PCIe 4.0 M.2 con connessione diretta alla CPU per la massima larghezza di banda possibile.

Le configurazioni RAID sono possibili e potrebbero fornire una velocità di accesso superiore a 20000 MB/s. Il brevetto di GIGABYTE, Thermal Guard II, è una soluzione di dissipazione del calore su due lati che fornisce un raffreddamento ottimale ai moduli SSD PCIe 4.0 M.2 per prevenire il throttling termico durante il funzionamento ad alta velocità.

Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS racchiudono caratteristiche come il design di alimentazione avanzato che può fornire fino a 2100 Amp e offrire il miglior bilanciamento di potenza, con un massimo di 20+1 fasi che possono contenere fino a 100 ampere ciascuna con il design degli stadi di potenza DrMOS. I diversi design di alimentazione possono liberare prestazioni di overclock estreme e sbloccare il pieno potenziale dei nuovi processori. Inoltre, l'aggiunta di condensatori ai polimeri di tantalio migliora la risposta del VRM tra carichi alti e bassi, aumentando la stabilità e la purezza del processore in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di errori di overlock causati da un'alimentazione instabile.

Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS sono progettate con una rinnovata attenzione alla dissipazione del calore. Il design Fins-Array II presenta un dissipatore di calore ad alette impilate riprogettato che amplia la superficie fino a 3 volte rispetto ai dissipatori tradizionali e introduce alette di nuova forma che consentono una dissipazione del calore superiore. Il design Direct-Touch Heatpipe II presenta un heatpipe a tocco diretto più grande da 8 mm con una distanza ridotta e una maggiore area di contatto tra il heatpipe e il dissipatore di calore per accelerare il trasferimento termico dal VRM al dissipatore di calore, abbassando significativamente le temperature.

Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS implementano un pad termico LAIRD 7.5W/mK di nuova generazione che offre 4 volte la dissipazione del calore rispetto ai tradizionali pad termici. La piastra posteriore in metallo aggiunge ulteriore robustezza e rigidità alla scheda madre, mentre il suo rivestimento in nanocarbonio dissipa rapidamente il calore dai componenti posteriori e dal PCB. Reactive Armor è presente su schede madri GIGABYTE Z590 selezionate. Le alette multiple e la superficie scanalata forniscono un'area di dissipazione due volte maggiore rispetto al design tradizionale che migliora notevolmente la convenzione e la conduzione del calore consentendo un maggiore passaggio del flusso d'aria attraverso il dissipatore di calore.

A parte l'alimentazione e la gestione termica, le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS vantano un'impressionante configurazione di memoria con supporto per capacità di memoria da 32 GB a slot singolo. I circuiti di memoria sono incorporati negli strati di terra del PCB mentre lo strato esterno in metallo del PCB riduce le interferenze elettromagnetiche in modo che coloro che utilizzano la configurazione a doppio canale possano godere di un aumento delle prestazioni della RAM overclockata stabile e ad alta velocità sopra XMP 5000MHz.

GIGABYTE Z590 AORUS XTREME presenta l'esclusivo design SMT Memory DIMM che utilizza la tecnologia di saldatura ad adesione superficiale in modo che i giunti di saldatura degli slot di memoria siano fissati senza problemi sul PCB. Ciò riduce l'interferenza del segnale tra le tele in fibra aperta del PCB e il cablaggio della memoria. La funzione di stabilizzazione del segnale dei condensatori polimerici al tantalio alla base degli slot di memoria migliora ulteriormente la stabilità della scheda soprattutto durante l'overclock alle alte frequenze XMP.

Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS sono dotate delle ultime tecnologie sotto tutti gli aspetti. USB4, 3.2 Gen2x2, 3.2 Gen2 slot, 2.5G e 10G Ethernet, jack audio e interfaccia di espansione Thunderbolt 4 sono alcune di queste. Il controller Ethernet Intel da 2,5 Gbps offre una connettività ultraveloce che è 2,5 più veloce di Gigabit Ethernet. Inoltre, la gamma implementa una scheda di rete Intel WiFi 6E 802.11ax con una nuova banda di frequenza esclusiva da 6 GHz per ridurre l'interferenza elettromagnetica circostante e fornire una rete wireless di livello Gigabit.

L'ultima antenna intelligente WiFi AORUS a tripla banda (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) può fornire una velocità di trasmissione fino a 2,4 Gbps offrendo video più fluidi, prestazioni di gioco e maggiore stabilità. L'aggiunta dei pulsanti QFLASH e Clear CMOS rende molto più semplice e conveniente per gli utenti la risoluzione dei problemi dei propri sistemi o l'aggiornamento del BIOS senza installare un processore.

La personalizzazione è dove prosperano le schede madri GIGABYTE Z590. Smart Fan 6 riprogettato, i sensori di temperatura multipli, il design della ventola ibrida, il rilevamento del rumore e i punti di controllo della ventola aumentati da 5 a 7 offrono agli utenti il controllo e la personalizzazione assoluti del sistema. Gli utenti possono ora passare rapidamente dalla modalità Slope alla modalità Stair secondo le proprie esigenze.

La modalità Slope è la tradizionale curva di velocità della ventola lineare e la modalità Stair è una modalità di nuova introduzione per mantenere la stessa velocità della ventola entro un intervallo specificato, che può evitare il fastidioso rumore derivante dall'improvvisa accelerazione o diminuzione del numero di giri della ventola. EZ Tuning presenta la regolazione e la modalità di impostazione manuale avanzata, che consente agli utenti di controllare l'impostazione della temperatura del sistema per l'equilibrio ottimale tra silenzioso, freddo e prestazioni elevate.

Quando si tratta di audio, GIGABYTE da sempre il meglio. Il top della gamma GIGABYTE Z590 utilizza un motore audio ad alto SNR e lo accoppia con i condensatori audio da studio WIMA FKP2 per fornire audio di qualità da studio e ad alta fedeltà. L'esclusivo design audio di GIGABYTE integra ESS SABRE DAC e DTS:X Ultra per offrire suono ad alta fedeltà per un'esperienza audio più coinvolgente, sia che si tratti di giochi o di guardare film / ascoltare musica. La scheda madre di punta Z590 AORUS XTREME introduce ESSential USB DAC, un'interfaccia USB di tipo C con ESS SABRE HiFi ES9280C PRO integrato.

Inoltre, le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS supportano tecnologie come l'illuminazione LED e Q-Flash Plus che consentono agli utenti di eseguire il flashing di un file BIOS senza installare CPU, RAM, GPU e altre periferiche. GIGABYTE BIOS è stato completamente rinnovato con una nuova interfaccia grafica che visualizza informazioni chiave come velocità di clock, memoria, dispositivi di archiviazione, stati / impostazioni delle ventole e altre importanti informazioni hardware in un modo più intuitivo e facile da usare.

Le schede madri GIGABYTE sono altamente riconosciute per la loro durata e stabilità dagli overclocker. La GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON è la tanto attesa scheda madre per overclock della gamma Z590, caratterizzata da un design di alimentazione digitale a 12+1 fasi con fasi fino a 100 Amp ciascuna. L'esclusivo Overclocking Kit di robusti pulsanti di overclock e funzionalità di rilevamento consente agli overclocker di superare i limiti con facilità. La tenacia del team di ricerca e sviluppo di GIGABYTE rende Z590 AORUS TACHYON il successore della serie SOC per gli overclocker, che vogliono raggiungere le più alte frequenze di CPU e DRAM.

Le schede madri GIGABYTE Z590 AORUS offrono una vasta gamma di caratteristiche allettanti per essere la scelta migliore per la piattaforma di gioco e informatica di fascia alta. Per ulteriori informazioni e notizie, visitare il sito Web di GIGABYTE AORUS: https://it.aorus.com/

Per maggiori informazioni e novità sui prodotti GIGABYTE, visita il sito ufficiale GIGABYTE: http://it.gigabyte.com/