GIGABYTE presenta le schede madri AMD X670

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede video e soluzioni hardware, ha annunciato il lancio delle nuove schede madri AMD X670, che includono i due segmenti di chipset X670E e X670 e rivelano un'abbondanza di caratteristiche degne di nota. I modelli top di gamma X670E supportano nativamente le schede grafiche PCIe 5.0 con un design avanzato dello slot, mentre i modelli mainstream X670 incorporano slot per schede video PCIe 4.0. La serie è dotata di slot PCIe 5.0 M.2 con tecnologia PCIe e M.2 EZ-Latch, che semplifica l'upgrade delle schede video e degli SSD M.2 per gli utenti, mettendo al riparo i componenti circostanti da danni accidentali.

Inoltre, lo Smart Power Stage da 105 Amps e 18+2+2 fasi ad alimentazione diretta, e il PCB a 8 strati offrono maggiore stabilità, compatibilità ottimale e prestazioni per i prossimi processori AMD Ryzen della serie 7000. Grazie all’avanzato design termico, la temperatura dei VRM viene ridotta. Ciò stabilizza la potenza e le prestazioni dello slot PCIe x16 e dell'SSD M.2, evitando il throttling termico. Nel frattempo, il design migliorato degli shield degli slot SMD rafforza la stabilità del segnale oltre che la struttura degli slot. Inoltre, questa serie conta sulla tecnologia Active OC Tuner e sul nuovissimo software GCC (GIGABYTE Control Center) in abbinamento al nuovo SSD PCIe 5.0 M.2 di GIGABYTE e alla DDR dual mode EXPO/XMP, offrendo prestazioni estreme con un’esperienza d’uso maggiormente user-friendly.

"La nuova gamma di schede madri GIGABYTE X670 offre funzionalità esclusive e nuovi design, ottimizzando le prestazioni eccellenti e le capacità multifunzionali dei processori AMD Ryzen serie 7000", ha affermato David McAfee, Corporate Vice President e General Manager, Client Channel Business Unit, AMD. "La piattaforma AM5 è ben supportata per offrire la migliore esperienza di categoria che gli utenti AMD si possano aspettare".

"GIGABYTE ha innovato costantemente con schede madri di alta qualità ad alte prestazioni con basse temperature e un’intuitiva interfaccia utente" - ha detto Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions. "Le motherboard GIGABYTE X670 sono progettate per le prestazioni, per utenti interessati alla comodità e designer professionisti, e sfruttano la potenza del design di alimentazione digitale diretta a 18+2+2 fasi, dell’avanzata soluzione termica VRM, il design innovativo EZ-Latch, i set di PCIe 4.0 o anche le interfacce SMD PCIe 5.0 M.2 con shield termico, LAN velocissima e un’ulteriore progresso in termini di R&S. Questa serie impressionerà sicuramente chi va a caccia di prestazioni e stabilità e diventa la scelta perfetta per gli utenti di fascia alta che intendono assemblare piattaforme AMD”.

La gamma di schede madri AMD X670 di GIGABYTE è progettata pensando a un'esperienza utente fluida, con la tecnologia PCIe e l’M.2 EZ-Latch su tutti i modelli X670, e l'avanzato EZ-Latch Plus su tutti i modelli X670E, per lo sgancio rapido di schede video e SSD M.2. Visto l’aumento delle dimensioni delle schede grafiche di nuova generazione, raggiungere il tradizionale latch di rilascio PCIe può risultare difficile. La tecnologia EZ-Latch incorpora un pulsante accessibile facilmente, che semplifica lo sgancio delle schede installate e riduce il rischio di danneggiare accidentalmente la scheda. Al tempo stesso, gli esclusivi slot SMD PCIex16 GIGABYTE di nuova generazione sono progettati con una cover protettiva potenziata che fornisce una resistenza alla trazione rinforzata e un design robusto, aumentando la resistenza al taglio fino a 2,2 volte. Le schede madri GIGABYTE X670 adottano tutte slot PCIe 5.0 M.2 con design M.2 EZ-Latch ed EZ-Latch Plus. Le viti SSD M.2 esistenti sono state sostituite da sistemi di bloccaggio automatici o manuali, che riducono i problemi di allineamento o perdita delle viti e migliorano notevolmente l'esperienza utente in fase d'installazione di SSD M.2.

In risposta all’uscita del nuovissimo socket e architettura dei processori AMD Ryzen serie 7000, la scheda madre ammiraglia GIGABYTE X670E AORUS XTREME vanta un sistema di alimentazione digitale diretta a 18+2+2 fasi con ogni Smart Power Stage in grado di erogare fino a 105A per garantire il massimo in termini di power management e bilanciamento di carico delle fasi di alimentazione. Ciò garantisce un flusso energetico più stabile che permette di sprigionare le prestazioni straordinarie dei nuovi processori e le potenzialità estreme dell'overclock multi-core all-core. Inoltre, le schede madri GIGABYTE X670 incorporano la tecnologia di overclocking attivo Active OC Tuner. La frequenza di overclock della CPU e il numero di core operativi possono essere modificati in modo dinamico scegliendo tra la modalità di overclocking di precisione predefinita, il PBO (Precision Boost Overdrive)1 e l’overclocking manuale, in base alle diverse esigenze di configurazione in uso e alle caratteristiche delle applicazioni in esecuzione. Questa tecnologia consente agli utenti di eseguire ogni applicazione con la frequenza CPU e il numero di core necessari per godere delle massime prestazioni.

Le schede madri GIGABYTE X670 supportano in esclusiva DDR5 alla velocità teorica di 5200 MHz e offrono il famoso Shielded Memory Routing, DIMM di memoria SMD e doppia protezione in metallo per consentire agli utenti di godere di prestazioni premium di overclock della memoria con maggiore stabilità. La gamma GIGABYTE X670 dispone di ottimizzazione dell’overclock di memoria nel BIOS per supportare sia AMD EXPO 2 che Intel XMP. GIGABYTE supporta la tecnologia dual-mode AORUS XMP e AMD EXPO, che permette operazioni ad alta velocità e sviscera le prestazioni estreme di DDR5-6400 con facilità.

Per migliorare globalmente la dissipazione del calore in condizioni di overclock e funzionamento a massima velocità, le schede madri GIGABYTE X670 sono dotate di soluzioni termiche avanzate come la tecnologia Fins-Array III, il nuovo design Direct-Touch Heatpipe e un dissipatore di calore a copertura totale dei VRM. Al tempo stesso, la tecnologia a montaggio superficiale SMD purifica il segnale degli slot PCIe 5.0 M.2 per ridurre le interferenze ed elaborare più facilmente i flussi di dati ad alta velocità Gen5. In aggiunta, la rivisitazione dello spazio circostante gli slot M.2 consente il supporto al nuovo fattore di forma SSD M.2 25110.

L'innovativo dissipatore di calore Thermal Guard III con pad termici fino a 12 W/mK può migliorare notevolmente l'efficienza di dissipazione del calore e garantire prestazioni fulminee con gli ultimissimi SSD NVMe senza thermal throttling, aumentando la stabilità del sistema di quasi un 50%. GIGABYTE rilascerà presto anche gli SSD AORUS PCIe 5.0 M.2 di nuova generazione, raggiungendo velocità di trasferimento massime che consentono il trasferimento di grandi quantità di dati in una frazione di secondo. Inoltre, la shield termica ampliata può supportare quattro set di SSD PCIe 5.0 o 4.0 M.2 in RAID con prestazioni ad alta velocità e a bassa temperatura. Ulteriormente migliorato dal supporto per ventola PWM/DC, rilevatori multipli di temperatura, modalità di regolazione della doppia ventola curva a 7 fasi e Fan Stop, la tecnologia GIGABYTE Smart Fan 6 assicura che il processore, i VRM, il chipset o i componenti chiave possano funzionare senza throttling o riduzione delle prestazioni.

L'intera serie X670 offre velocità di connessione Ethernet a 2,5 Gbps che consente ai gamer di avere una connettività di rete cablata più veloce e stabile. Tutti i modelli abilitati WIFI della gamma sono dotati di Wi-Fi 6E 802.11ax che offre velocità di connessione incredibilmente elevate di 2,4 Gbps che rivaleggiano con la velocità di connessione Ethernet di 2,5 Gbps. Con sia Ethernet che WIFI ad alta velocità, gli utenti dispongono di extra flessibilità e velocità di connessione incredibilmente elevate. La gamma GIGABYTE X670 è provvista anche di USB 3.2 Gen 2x2 Type-C con ampiezza di banda fino a 20 Gbps per velocità di trasferimento ultra elevate. Con l'SSD esterno GIGABYTE VISION DRIVE 1TB, gli utenti possono ottenere il massimo vantaggio dal trasferimento dati ad alta velocità.

GIGABYTE ha presentato anche un nuovo software semplificato, chiamato GCC (GIGABYTE Control Center) che sostituisce la tradizionale utility APP Center. Pensato come nuovo tool di gestione, GCC classifica le applicazioni GIGABYTE dell'utente contando su un'interfaccia completamente ridisegnata. Questo nuovo software rileva automaticamente la configurazione hardware dell’utente e scarica ogni applicazione correlata appropriata in back-end, riunendo il tutto in un unico portale. Così, adesso risulterà più facile per gli utenti installare, aggiornare e gestire le diverse applicazioni utili per sfruttare appieno tutti i vantaggi dei prodotti GIGABYTE.

Le schede madri GIGABYTE X670 sono dotate di caratteristiche straordinarie, tra cui la nota GIGABYTE Q-Flash PLUS, la tecnologia Ultra Durable, che costituisce la scelta suprema per gli utenti per assemblare un sistema PC di fascia alta e godersi le esclusive tecnologie di GIGABYTE.

