GIGABYTE presenta le schede madri AORUS Z790 dedicate per le CPU Intel di tredicesima generazione

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi le schede madri gaming AORUS Z790 progettate esclusivamente per gli ultimi processori Intel Core di 13a generazione. Caratterizzata da un design di alimentazione digitale VRM fino a 20+1+2 fasi con ciascuna fase in grado di erogare fino a 105 ampere e dal dissipatore di calore Fins-Array III, la serie Z790 AORUS di GIGABYTE è dotata della migliore soluzione di alimentazione e gestione termica che permette di sprigionare le prestazioni estreme e l'esperienza di overclocking ottimizzata dei processori Intel Core multi-core di nuova generazione della serie K.

Gli esclusivi slot di memoria SMD con cover metallica anti-interferenza e l'impostazione BIOS di overclock della ram DDR5 offrono segnali più stabili alla memoria, che consentono agli utenti di aumentare facilmente le prestazioni di XMP e overclocking. Le motherboard GIGABYTE AORUS Z790 sono completamente next-gen ready e sono progettate per schede video e SSD PCIe 5.0. Oltre a rafforzare la durabilità e la stabilità del segnale grazie agli slot SMD migliorati, sono state implementate le tecnologie PCIe e M.2 EZ-Latch per rendere più semplice per gli utenti la sostituzione delle schede video e degli SSD M.2, semplificando la facilità di accesso agli slot e mettendo al riparo i componenti circostanti da danni accidentali.

Modelli selezionati di schede madri GIGABYTE AORUS Z790 offrono agli utenti un I/O ricco di funzionalità, l'innovativo design Thermal Guard III e molto altro. Dotate di funzionalità complete per prestazioni, gestione dell'alimentazione, gestione termica e audio, le schede madri GIGABYTE AORUS Z790 portano definitivamente la potenza di fuoco di ogni computer a un livello superiore.

"Con l'avvento della piattaforma Intel Z790 di nuova generazione e del processore Core di 13a generazione, GIGABYTE ha lanciato di conseguenza le sue nuove schede madri che forniscono agli utenti prodotti ultra-durevoli con compatibilità premium, prestazioni rivoluzionarie e basse temperature grazie all'alimentazione ottimizzata, al sistema di dissipazione del calore e agli slot di espansione. Dotate di componenti premium e di un'esclusiva funzione di ottimizzazione, le schede madri GIGABYTE Z790 migliorano le prestazioni complessive e di overclocking di CPU e memorie” - ha affermato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions. “Dotate di slot ottimizzati SMD PCIe 5.0 x16 e M.2 con design EZ-Latch, network ultraveloce a 2,5G o superiore e spettro dedicato Wi-Fi 6E, le motherboard GIGABYTE Z790 impressionano gli utenti per prestazioni e stabilità straordinarie, che le rendono la scelta perfetta per la piattaforma Intel Z790".

I processori Intel Core di 13a generazione portano avanti lo stepping di ​​design di Intel 7 e l'architettura "ibrida" di P-Core ed E-Core, con non solo l’aumento della quantità di E-Core, ma anche la possibilità dei processori di switchare dinamicamente tra la modalità di funzionamento ad alte prestazioni e quella di risparmio energetico. Ciò consente agli utenti di trarre il massimo vantaggio dai processori in maniera flessibile, a seconda delle esigenze operative del sistema. Grazie al design Smart Power Stage fino a 20+1+2 fasi con cui Vcore e Vcc GT possono supportare fino a 105 ampere, l'ammiraglia delle schede madri gaming GIGABYTE AORUS Z790 permette di scatenare tutto il potenziale delle nuove cpu e potenzia le perfomance estreme di overclock multicore all-core, offrendo più di 2200 Amp per fornire il miglior bilanciamento di potenza possibile. Al tempo stesso, fornisce una potenza più stabile e dissipa il calore in modo più efficiente con carichi di lavoro pesanti o overclock per prevenire il throttling della CPU per surriscaldamento. Inoltre, l'aggiunta di condensatori ai polimeri di tantalio migliora la risposta transitoria del VRM tra carichi operativi pesanti e leggeri, aumentando la purezza e la stabilità dell'alimentazione per i processori, fornendo una base solida e abbondante di energia in modo che gli utenti non abbiano preoccupazioni legate all’overlock.

La piattaforma Intel Z790 può supportare sia la memoria DDR5 che DDR4, per cui GIGABYTE ha preparato per gli utenti diversi modelli di schede madri Z790 in base alle richieste del mercato e alle differenze di posizionamento. I modelli DDR5 beneficiano della nuova architettura di memoria che consente un'elevata efficienza energetica, bassa latenza e basso consumo di energia, mentre i modelli DDR4 offrono prestazioni impressionanti. Oltre al famoso Shielded Memory Routing dei DIMM di memoria SMD e alla doppia protezione in metallo, le schede madri GIGABYTE Z790 adottano anche PCB e layout a bassa impedenza di nuova generazione per consentire agli utenti di godere di prestazioni premium di overclock della memoria con durabilità e stabilità maggiori. I test condotti dagli utenti evidenziano anche un aumento delle prestazioni dell'overclocking fino a DDR5-7600.

Per fornire agli utenti prestazioni straordinarie di overclock della memoria DDR5 con facilità, le motherboard GIGABYTE AORUS Z790 godono di numerosi e notevoli miglioramenti rispetto la piattaforma Z690. Rafforzata da una nuova esclusiva progettazione del layout, la funzionalità "DDR5 Unlocked Voltage" permette di sbloccare l'intervallo di regolazione della tensione nativa della memoria DDR5, consentendo agli utenti di raggiungere un clock di memoria più elevato con maggiore stabilità. Nelle impostazioni del BIOS, "DDR5 XMP Booster" rileva automaticamente il brand del controller, il che consente agli utenti di scegliere rapidamente tra i vari profili di overclocking della memoria integrati e preimpostati per velocizzare le memorie native DDR5 o XMP DDR5. "XMP 3.0 User Profile" consente invece agli utenti di creare e salvare i profili XMP in autonomia, per scatenare le prestazioni estreme delle memorie.

Per migliorare la dissipazione generale del calore, le schede madri GIGABYTE AORUS Z790 MASTER e superiori sono dotate della tecnologia Fins-Array III di nuova generazione con la superficie dell'aletta termica ampliata ulteriormente fino a 9 volte in più rispetto a un dissipatore di calore tradizionale, per consentire un maggiore ricircolo di aria fresca e una dissipazione del calore avanzata. Il design Direct-Touch Heatpipe II presenta un tubo di calore a contatto diretto da 8 mm con distanza ridotta e una maggiore area di contatto tra tubo e dissipatore per un trasferimento del calore più efficiente, che abbassa le temperature più rapidamente. Allo stesso tempo, alcune versioni di GIGABYTE AORUS Z790 adottano un pad termico LAIRD 12W/mK di nuova generazione nell'area VRM che offre una dissipazione del calore notevolmente migliorata rispetto ai pad termici tradizionali. Inoltre, modelli selezionati di motherboard AORUS sono dotati di una piastra posteriore in metallo con rivestimento in nano-carbonio per un design termico elegante, mentre diversi modelli di AORUS Z790 continuano ad adottare la piastra metallica monoblocco a copertura totale sull'area MOS già vista sui modelli precedenti, per fornire una dissipazione del calore più efficiente. Le alette multiple sagomate e la superficie scanalata forniscono un'area di dissipazione due volte maggiore rispetto ai design tradizionali e migliorano notevolmente la convezione e la conduzione del calore consentendo a un flusso d'aria maggiore di passare attraverso il dissipatore.

Le schede madri GIGABYTE Z790 adottano un PCB in rame a 8 strati e oltre, copper 2 OZ, per una migliore dissipazione del calore durante il funzionamento ad alta velocità della CPU per evitare il throttling per surriscaldamento. Oltre al design termico hardware sul VRM, le schede madri GIGABYTE Z790 utilizzano anche la tecnologia Smart Fan 6 e la funzione EZ Tuning per garantire agli utenti un equilibrio ottimale tra silenziosità, freschezza e prestazioni elevate. Il dissipatore ampliato e la protezione termica M.2 potenziata di alcune schede madri AORUS Z790, con in particolare il Thermal Guard XTREME II sulla top di gamma AORUS Z790 XTREME con heatpipe Direct-Touch II e aletta termica da 8 cm di altezza disegnata specificamente, forniscono un raffreddamento ottimale per SSD M.2 PCIe 5.0 per prevenire il thermal throttling durante il funzionamento ad alte prestazioni.

I processori Intel Core di 13a generazione con chipset Z790 possono sfruttare appieno le ultime caratteristiche di PCIe 5.0. Per soddisfare l’esigenza di ampiezza di banda ad alta velocità dell’ultima generazione di schede video, le schede madri GIGABYTE AORUS Z790 implementano il design PCIe 5.0 e componenti selezionati per PCB, slot PCIe, slot M.2 e persino controller, per fornire una qualità del segnale ottimizzata e già preparata per la tecnologia futura. Al tempo stesso, l’AORUS Z790 è dotata della tecnologia EZ-Latch PCIe e M.2, oltre all'avanzato EZ-Latch PLUS per lo sgancio rapido di schede video e SSD M.2. Con l’aumento delle dimensioni delle schede grafiche di nuova generazione, raggiungere il tradizionale latch di rilascio PCIe può risultare difficile. Le tecnologie PCIe EZ-Latch e EZ-Latch Plus incorporano un latch più grande e un pulsante facilmente accessibile, semplificando lo sgancio delle schede installate e riducendo il rischio di danneggiare accidentalmente la scheda. Inoltre, gli esclusivi slot SMD PCIex16 GIGABYTE di nuova generazione sono progettati con una cover protettiva potenziata che fornisce una resistenza alla trazione rinforzata e un design robusto, con un aumento della resistenza al taglio fino a 2,2 volte e di 1,5 volte sul design SMD M.2. Con il design M.2 EZ-Latch ed EZ-Latch Plus, le viti SSD M.2 esistenti sono state sostituite da sistemi di bloccaggio automatici o manuali, che riducono i problemi di allineamento o perdita delle viti e semplificano notevolmente l'installazione di SSD M.2.

La gamma AORUS Z790 di GIGABYTE è dotata di Ethernet a 2,5 Gb come standard, con 10 Gbit sui modelli di punta, e rete WiFi 6E 802.11ax per le più complete e flessibili opzioni di rete. Potenziato dalla DCT (tecnologia Double Connect), il traffico di rete può essere regolato dinamicamente per ridurre la latenza di gioco online, ottimizzando anche lo streaming e le esperienze immersive VR, mettendo al riparo gli utenti dagli inconvenienti legati al cavo di rete. La tecnologia DCT abilita bande di frequenza multiple sulla rete Wi-Fi 6E, che può connettersi contemporaneamente su due dispositivi Wi-Fi. Ad esempio, utilizzando l’applicazione di successo Airlink di Meta Quest 2, questa può eseguire la trasmissione remota di immagini con la frequenza 5GHz/6GHz, mentre è connessa in rete tramite router con la 2,4GHz, per consentire agli utenti di sperimentare la vita del Metaverso in modo wireless.

Le schede madri GIGABYTE AORUS Z790 sono inoltre dotate delle più recenti tecnologie che soddisfano le crescenti richieste di connettività, tra cui slot USB 3.2 Gen2x2, 3.2 Gen2 ed espansioni Thunderbolt 4/USB 4. La serie utilizza una potente ingegneria audio SNR in accoppiamento con i condensatori audio WIMA FKP2 da studio, integrando un DAC professionale ESS SABRE con un design esclusivo GIGABYTE e DTS:X Ultra per offrire audio ad alta fedeltà, per l'esperienza sonora più performante, sia per gaming che intrattenimento.

Inoltre, GIGABYTE ha presentato anche un nuovo software semplificato, chiamato GCC (GIGABYTE Control Center) che sostituisce la tradizionale utility APP Center. Pensato come nuovo tool di gestione, GCC classifica le applicazioni GIGABYTE dell'utente con un'interfaccia utente di nuova concezione e rileverà automaticamente l'hardware GIGABYTE installato per una facile installazione dei driver. Adesso è più facile per gli utenti installare, aggiornare e gestire le varie applicazioni utili per godere di tutti i vantaggi dei prodotti GIGABYTE. Le schede madri GIGABYTE Z790 saranno presto disponibili sul mercato per consentire agli utenti di godere di tutte le eccezionali funzionalità di AORUS e per consolidare ulteriormente la reputazione che le schede madri GIGABYTE sono la scelta ottimale tra le motherboard gaming e di alta gamma.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di AORUS:

https://www.aorus.com/it-it/motherboards/intel-z790-series