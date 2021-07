GIGABYTE rilascia i nuovi Liquid Cooler AIO della serie AORUS WATERFORCE

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi la nuova serie di cooler a liquido All-In-One AORUS WATERFORCE SERIES, disponibili con 3 misure di radiatore e relative ventole corrispondenti. I nuovi dispositivi di raffreddamento AIO sono disponibili nelle dimensioni da 360 mm, 280 mm e 240 mm per soddisfare le diverse esigenze.

La serie AORUS WATERFORCE supporta tutti gli attuali e futuri socket CPU multi-core ad alte prestazioni. Oltre all'elevata compatibilità con una moltitudine di configurazioni, la serie AORUS WATERFORCE eredita le funzioni e i design avanzati della serie WATERFORCE X incluso il design della parte superiore regolabile manualmente a 330 gradi, che consente agli utenti di ruotarla secondo l'angolazione preferita, il diametro del tubo da 7,8 mm che migliora del 37% il flusso del liquido ed è progettato con pompa con asse in ceramica per ottimizzare la durata e la dissipazione del calore.

Il cuscinetto principale della ventola con nanolubrificante al grafene riduce il deposito di carbonio grazie al suo basso coefficiente di attrito, estendendo la vita della ventola. In questo modo, la serie AORUS WATERFORCE garantisce una maggiore dissipazione del calore e durevolezza. Anche nella variante con radiatore da 240 mm, AORUS WATERFORCE offre un'efficiente dissipazione del calore come emerso durante lo stress test realizzato con il processore Intel Core i9-11900K con tutti gli 8 core in funzione a 5,1 GHz.

“Con l'aumento della frequenza dei processori e del numero di core, i gamer hanno bisogno di una migliore dissipazione del calore e di cooler CPU più silenziosi. I dissipatori a liquido AIO di facile installazione sono più favoriti rispetto ai dispositivi tradizionali di raffreddamento, ma costano di più” - ha riferito Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development. “Il nuovo Liquid Cooler AIO della serie AORUS WATERFORCE risolve tutti i problemi. Fornisce un'eccellente dissipazione del calore, silenziosità, durata e compatibilità a un prezzo accessibile”.

Prestazioni di sistema migliorate con eccellente dissipazione del calore e funzionamento silenzioso.

AORUS WATERFORCE SERIES eredita le funzioni avanzate e i design della WATERFORCE X SERIES.

Il diametro del tubo è stato ampliato da 5,1 mm a 7,8 mm, il che aumenta del 37% il flusso del liquido e dissipa il calore in modo più rapido ed efficiente. È dotato di un design dell’asse in ceramica, che ha una durata maggiore rispetto al tradizionale asse metallico. Inoltre, ha proprietà anticorrosive ed è più durevole. La struttura della ventola a doppio cuscinetto a sfera combinata al nanolubrificante al grafene, con attrito e rumore ultra-ridotti, diminuisce il rumore di circa il 15% rispetto ai precedenti dispositivi di raffreddamento a liquido a parità di stabilità e bassa velocità della ventola.

Negli stress test di Prime95 non AVX, anche il processore Intel Core i9-11900K con TDP elevato di 125 W può eseguire tutti i core a 5,1 GHz su 8 core in abbinamento con AORUS WATERFORCE 240. Questo dimostra le prestazioni premium del cooler serie AORUS WATERFORCE di GIGABYTE.

Combina estetica elegante e flessibilità di installazione.

La serie AORUS WATERFORCE è disponibile in 3 dimensioni del radiatore, da 240/280/360 mm, tutte fornite di un'illuminazione ARGB e di un esclusivo design della parte superiore ruotabile manualmente a 330 gradi, che può essere regolata nell'angolazione preferita. Dopo test approfonditi, la serie AORUS WATERFORCE è dotata di pale delle ventole dalle dimensioni ideali e di impostazioni di velocità della ventola che garantiscono sinergicamente l'elevata efficienza del sistema di dissipazione del calore e supportano perfettamente le prestazioni estreme dei processori multi-core Intel e AMD. Inoltre, GIGABYTE ha anche lanciato le ventole AORUS 120 ARGB FAN e AORUS 140 ARGB FAN vendute singolarmente, che forniscono gli stessi materiali di alta qualità e lo stesso design estetico della serie AORUS WATERFORCE. Questa è la migliore combinazione per impostare e ottenere facilmente la sincronizzazione RGB.

La nuova serie AORUS WATERFORCE è già sul mercato. Sul sito web di GIGABYTE sono disponibili ulteriori informazioni sui cooler a liquido AIO premium con prestazioni di raffreddamento estreme, durevolezza ed un’estetica elegante.

Interessato a saperne di più sulla serie AORUS WATERFORCE? Visita il sito ufficiale per ulteriori informazioni: https://www.gigabyte.com/Thermal-Solution