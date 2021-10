GIGABYTE rilascia il kit di memoria AORUS DDR5 5200MHz da 32GB

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi il kit di memoria AORUS DDR5 5200MHz da 32 GB per supportare la nuova linea Intel Z690 che porta le prestazioni ad un livello completamente nuovo. La memoria AORUS DDR5 da 32 GB a 5200 MHz presenta due DDR5 XMP 5200 MHz da 16 GB per fornire frequenza e prestazioni più elevate rispetto alle memorie DDR5 native.

Con le schede madri GIGABYTE Z690, è possibile sbloccare ulteriormente la limitazione del clock di memoria per migliorare le prestazioni con DDR5 XMP Booster e XMP 3.0 User Profile. La nuova funzione On-Die ECC di DDR5 prevede la correzione di errori, può rilevare e correggere i danni di memoria più comuni per migliorare la stabilità dei dati. Inoltre, il dissipatore di calore in rame-alluminio con rivestimento in nano-carbonio può ridurre efficacemente il calore generato dalle memorie durante il funzionamento ad alta velocità, offrendo prestazioni eccellenti ed evitando instabilità da surriscaldamento.

Il kit di memoria AORUS DDR5 da 5200 MHz da 32 GB si compone di due DDR5 XMP da 5200 MHz dual-channel da 16 GB e si adatta esclusivamente ai supporti di memoria DDR5 su piattaforma Intel Z690. La nuova architettura di memoria presenta un'elevata velocità di clock e basso consumo energetico, che abilita la funzione DDR5 XMP Booster sul kit di memoria AORUS DDR5 5200MHz 32GB con schede madri GIGABYTE AORUS Z690. "DDR5 XMP Booster" è in grado di rilevare la marca del circuito integrato di memoria dalle impostazioni del BIOS per consentire agli utenti di scegliere rapidamente tra più profili di overclock della memoria integrati e pre-sintonizzati, aumentando la velocità della memoria DDR o XMP DDR nativa. Inoltre, "XMP 3.0 User Profile" consente agli utenti di creare e memorizzare il profilo XMP in autonomia per sprigionare le prestazioni estreme delle memorie.

Il kit di memoria AORUS DDR5 5200MHz da 32 GB è equipaggiato con le solide soluzioni termiche del dissipatore di calore in rame-alluminio con rivestimento in nano-carbonio e del pad termico ad alta conduttività, in modo che gli utenti possano stare tranquilli nell’overclock della propria memoria. Il calore generato dal circuito integrato di controllo dell'alimentazione e dal chip di memoria viene rapidamente espulso dal pad termico e dal fondo in rame, poi il calore si disperde nell’aria attraverso il dissipatore in rame-alluminio rivestito di nano-carbonio.

La scanalatura a taglio CNC sul dissipatore espande l'area di dissipazione del calore per velocizzarne l’espulsione dalle ventole del sistema e abbassare la temperatura. Gli utenti non devono più preoccuparsi degli errori di overclock causati dal surriscaldamento dovuto al funzionamento della memoria ad alta velocità o da sovratensione. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, il kit di memoria AORUS DDR5 5200MHz 32GB supporta la funzione di correzione degli errori "On-Die ECC", che può rilevare e correggere i danni più comuni dei dati per un funzionamento del sistema più stabile in confronto a DDR4 e per ridurre eventuali problemi.

Al fine di fornire una stabilità superiore e le massime prestazioni della memoria, il kit di memoria AORUS DDR5 5200MHz da 32 GB è stato implementato con elementi GIGABYTE ultra durevoli e testato con tutta la gamma di schede madri GIGABYTE. Il kit di memoria AORUS DDR5 5200MHz 32GB sarà presto disponibile sul mercato.