GIGABYTE rilascia l'AORUS Gen4 7000s Prem.

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi l'ultimo AORUS Gen4 7000s Prem. SSD con velocità di lettura fino a 7 GB/s e dissipazione termica passiva ottimizzata, che promette l’assenza di throttling in caso di funzionamento di lunga durata. Attraverso l'applicazione SSD Tool Box, gli utenti possono avere un controllo immediato sul funzionamento generale dell’SSD.

L'AORUS Gen4 7000s Prem. SSD adotta l'interfaccia PCIe 4.0 NVMe M.2 ed equipaggia l'ultimo controller a 8 canali Phison E18, che fornisce agli utenti la massima velocità di accesso casuale, così come la NAND Flash 3D-TLC ad alta velocità e il design della cache SLC, che porta il PCIe 4.0 in pieno gioco. Con una velocità di lettura fino a 7 GB/s e una velocità di scrittura fino a 6,85 GB/s, l’AORUS Gen4 7000s Prem. SSD è in grado di potenziare i creatori di contenuti, i giocatori e gli utenti desiderosi di prestazioni estreme.

L’AORUS Gen4 7000s Prem. SSD rappresenta la soluzione migliore per gli utenti estremi che preferiscono un design termico avanzato. M.2 Thermal Guard XTREME presenta rivestimento in nanocarbonio, design del pad ad alta conduttività, ottimizzazione dell’altezza e dell’area di dissipazione, nonché i doppi tubi di calore migliorati, che sono alcuni dei cambiamenti che promettono un raffreddamento costante e prestazioni elevate anche in situazioni con flusso d'aria minimo. In fase di prova reale, l’AORUS Gen4 7000s Prem. SSD può mantenere una velocità di lettura estrema di 7 GB/s per un funzionamento di lunga durata.

“Gli SSD ad alta velocità generano calore durante il funzionamento a piena velocità, e normalmente il throttling termico viene implementato come funzione di sicurezza per prevenire la perdita di dati, o l'usura dei chip di memoria e dei controller. Lo stato di throttling si attiva per mantenere la stabilità e la durata, tuttavia rallenta le prestazioni e riduce la velocità di trasferimento", ha affermato Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development. “L’AORUS Gen4 7000s Prem. SSD utilizza un design ultra resistente e materiali di elevata qualità per prestazioni ad alta velocità. Inoltre, ottimizza gli standard termici premium stabiliti dai nostri precedenti prodotti SSD 7000 per fornire agli utenti delle prestazioni eccezionali. Anche senza flusso d'aria, la soluzione termica è in grado di prevenire il throttling che potrebbe verificarsi durante il funzionamento ad alta velocità dell'SSD, aumentando così le prestazioni del sistema".

L’AORUS Gen4 7000s Prem. SSD è già sul mercato e supporta tutte le schede madri con design dell'interfaccia 2280 NVMe M.2. Per usufruire delle prestazioni rivoluzionarie della velocità di lettura fino a 7 GB/s, si consigliano le schede madri AMD X570 / B550 o Intel Z590 / B560 / Z490 / H470 che supportano processori Intel Core di nuova generazione. Con la regolazione professionale del reparto di R&S di GIGABYTE, la verifica completa, il miglioramento del software e il servizio di garanzia di 5 anni, le schede madri GIGABYTE offrono maggiore stabilità con prestazioni più elevate, rappresentando un’ottima scelta per gli utenti.

