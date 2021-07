GIGABYTE rilascia l’AORUS XTREME Gen4 AIC SSD ad alta capacità e velocità di accesso ultraveloce

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi l'AORUS XTREME Gen4 AIC SSD con velocità di accesso ultraveloce di 28 GB/s.

Questo SSD ad alta capacità e prestazioni estreme è costituito da otto SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 di seconda generazione da 4 TB con controller PHISON PS5018-E18. AORUS XTREME Gen4 AIC SSD offre una larghezza di banda di trasferimento estremamente elevata e prestazioni di accesso superiori tramite la configurazione RAID.

Presenta un design termico all'avanguardia con un grande dissipatore ad alette in alluminio, baseplate M.2 per il raffreddamento passivo, 10 sensori di temperatura e un design di dissipazione del calore a doppia ventola attiva, mentre l'esclusiva SSD Tool Box offre agli utenti lo stato in tempo reale e il monitoraggio della temperatura degli SSD.

GIGABYTE AORUS Storage Manager consente agli utenti di configurare un array RAID con un solo clic e la regolazione della velocità della ventola a 3 fasi, che consente ad AORUS XTREME Gen4 AIC SSD di mantenersi fresco e performare a un livello elevato. Promette un'esperienza senza limitazioni per gli utenti che cercano un'elevata capacità e prestazioni rivoluzionarie.

"Con i progressi sia nell'hardware che nella memoria flash, le prestazioni dell'SSD salgono a un nuovo livello, tuttavia c'è ancora un divario dalla larghezza di banda di trasmissione di 32 GB/s più elevata di PCIe 4.0 x16..." ha affermato Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development. “GIGABYTE ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo e nella produzione di SSD PCIe 4.0. Dopo il recente lancio di AORUS Gen4 7000s Prem. SSD, GIGABYTE ha ulteriormente rilasciato AORUS XTREME Gen4 AIC SSD per avvicinarsi alla larghezza di banda massima PCIe 4.0 con velocità di trasferimento di 28 GB/s. Il design termico a doppia ventola consente prestazioni ottimizzate a basse temperature, mentre la grande capacità di 32 TB consente agli utenti di archiviare più dati e ridurre il rischio di spazio di archiviazione insufficiente."

L'SSD AORUS XTREME Gen4 AIC presenta una piastra spazzolata di alta qualità con un design dai bordi curvi, e integra 8 set di SSD di livello AORUS Gen4 7000s da 4 TB con controller PHISON PS5018-E18. Con la configurazione RAID, non solo fornisce una grande capacità fino a 32 TB, ma aumenta anche la velocità di lettura sequenziale a 28 GB/s, che supera la velocità dell'SSD AORUS Gen4 7000s fino a 4 volte e diventa il dispositivo di archiviazione con le prestazioni più elevate tra tutti gli SSD consumer sul mercato.

Per evitare il throttling dovuto al surriscaldamento durante il funzionamento ad alta velocità e persino il danneggiamento o la perdita dei dati, AORUS XTREME Gen4 AIC SSD è progettato con un grande dissipatore di calore ad alette in alluminio, baseplate M.2 e una grande piastra posteriore termica per dissipare efficacemente il calore generato dall'SSD in funzionamento ad alta velocità. Nel frattempo, il flusso d'aria del sistema, l'ampio volume d'aria delle doppie ventole e lo sfiato termico sul deflettore creano una dissipazione attiva del calore per garantire elevate prestazioni dell'SSD in condizioni di funzionamento ad altissima velocità senza throttling.

AORUS XTREME Gen4 AIC SSD è dotato di 10 sensori termici, che consentono agli utenti di monitorare le temperature e lo stato in tempo reale di otto SSD M.2 da 4 TB tramite l'esclusivo SSD Tool Box di GIGABYTE. Inoltre, AORUS Storage Manager è dotato di tre modalità di funzionamento e regolazione della velocità delle ventole per un raffreddamento silenzioso ed efficace. Gli utenti possono configurare un array RAID 0 con un solo clic per prestazioni di archiviazione impressionanti.

AORUS XTREME Gen4 AIC SSD supporta PCIe 4.0 ed è retrocompatibile con PCIe Gen3, potendo liberare perfettamente le prestazioni di archiviazione superiori della piattaforma PCIe 4.0 o PCIe Gen3! Insieme a schede madri GIGABYTE con design hardware PCIe 4.0, gli utenti possono ora godere del volume di trasferimento dati migliorato dello storage PCIe e delle prestazioni massime offerte dal PCIe 4.0 di seconda generazione.

Per maggiori informazioni e novità sui prodotti GIGABYTE, visita il sito ufficiale GIGABYTE:

https://www.gigabyte.com/Solid-State-Drive