GIGABYTE rilascia la nuova serie di schede madri AMD X570S con tecnologia Extreme Silent Cooling

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede video e componenti hardware ha annunciato il lancio delle nuove schede madri della serie X570S AORUS, progettate per sfruttare appieno tutto il potenziale delle più recenti CPU Desktop AMD Ryzen della serie 5000, con un design migliorato DrMOS di alimentazione diretta e PCB con 6 e più strati, che garantiscono un’altissima stabilità. L’intera serie è provvista di un nuovo sistema per il raffreddamento passivo del chipset e fino a quattro set di slot PCIe 4.0 M.2 ad alta efficienza termica con la tecnologia Thermal Guard III, che assicura un’efficace dissipazione del calore sui chipset e sugli SSD NVMe, che riescono a raggiungere i 7000MB/s di velocità senza problemi di throttling per surriscaldamento.

Le nuove schede madri della serie X570S danno il via all'era PCIe 4.0 con un ampio set di funzionalità.

Il modello top di gamma X570S AORUS MASTER é dotato di un design di alimentazione digitale diretta a 16 fasi per una gestione più intelligente dell'alimentazione e prestazioni di overclock ottimizzate. Con la tecnologia avanzata di dissipazione del calore Fins-Array II, Direct Touch Heatpipe II e Smart Fan 6, le motherboard GIGABYTE X570S garantiscono alte prestazioni e basse temperature anche in condizioni di alto stress e con carichi di lavoro elevati. Inoltre, la tecnologia GIGABYTE Active OC Tuner, integrata in alcuni modelli della serie, garantisce massima flessibilità nella gestione delle prestazioni della scheda.

“AMD è entusiasta del lancio delle nuove e innovative schede madri X570, che offriranno ancora più alternative basate su chipset AMD socket AM4,” ha detto Chris Kilburn, Corporate Vice President e General Manager, Client Component Business Unit di AMD. “Queste nuove schede madri continueranno a mettere in mostra le prestazioni rivoluzionarie della serie 5000 dei processori AMD Ryzen, massimizzando il potenziale per appassionati, gamer e creatori di contenuti.”

L'intera gamma X570S integra una LAN ad alta velocità da 2,5 GbE, mentre alcune schede madri della gamma X570S AORUS sono dotate di WIFI 6 con velocità di connessione a 2,4 Gbps e persino di WIFI 6E 802.11ax, oltre all’interfaccia USB 3.2 Type-C in posizione frontale per una maggiore praticità d’uso. Inoltre, motherboard selezionate della linea X570S AORUS sono equipaggiate di USB 3.2 Gen 2x2 Type-C per un trasferimento dati super veloce fino a 20 Gbps. GIGABYTE ha rilasciato anche X570S AERO G per i creatori di contenuti. Progettate con materiali di qualità, gestione termica di ultima generazione, network ad alta velocità e 4 slot PCIe 4.0 M.2 come altre X570S, il modello X570S AERO G dispone anche della funzionalità VisionLINK, ben accolta dai creatori di contenuti digitali, poiché offre uno strumento efficace che favorisce la trasformazione delle idee in creatività.

“La mission di GIGABYTE è sempre stata quella di fornire agli utenti il miglior prodotto possibile e queste motherboard AMD di alta qualità, con una compatibilità eccellente, alta efficienza e basse temperature operative dimostrano la nostra forza nello sviluppo di schede per sistemi AMD” – ha riferito Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development. “Le schede madri della serie X570S di GIGABYTE sono sviluppate per giocatori e designer professionisti che necessitano di prestazioni, e sono migliorate dal sistema di alimentazione digitale diretta a 16 fasi, dal design termico VRM avanzato, dal raffreddamento silenzioso del chipset - senza ventola, diverse interfacce PCIe 4.0, LAN velocissima, BIOS aggiornato e tanti progressi in termini di Ricerca e Sviluppo. Questa serie impressionerà sicuramente chi va a caccia delle performance, per le sue fantastiche prestazioni e stabilità, e diventerà la scelta perfetta per gli utenti più esigenti che intendono assemblare sistemi basati su piattaforme AMD”.

Il design Extreme Silent Cooling dimostra la grande potenza della progettazione hardware

Con una progettazione ottimizzata dei componenti, le schede madri GIGABYTE X570S sono dotate di dissipatore di calore del chipset a superficie allargata che segna il passaggio al sistema di raffreddamento passivo, mantenendo la stessa efficienza di dissipazione. Questo design termico passivo risolve il problema del rumore della ventola del chipset X570, evitando tra l’altro che la ventola si riempia di polvere, dimostrando ancora una volta il ruolo di leader di GIGABYTE nel settore. Le schede madri X570S presentano diversi design termici ottimizzati con tecnologia Fins-Array II, Direct Touch Heatpipe II, l'esclusivo M.2 Thermal Guard III con dissipatori di calore a spessore raddoppiato su entrambi i lati dello slot dell'SSD M.2, che possono aumentare le prestazioni di raffreddamento in modo silenzioso. Ulteriormente potenziate da ventole ibride, rilevatori multipli di temperatura, doppie curve di ventilazione con modalità di regolazione a 7 fasi e controllo intelligente della ventola grazie alla tecnologia Smart Fan 6, garantiscono il funzionamento di processore, VRM, chipset e persino la massima velocità dell’SSD M.2 Gen4 a 7000 MB/s, senza throttling o prestazioni ridotte a causa del surriscaldamento.

Maggiore stabilità dell'alimentazione e comodità dell'overclock dinamico

Oltre ai miglioramenti sul fronte della gestione del calore, GIGABYTE ha anche notevolmente migliorato il design dell'alimentazione delle schede madri X570S per sfruttare perfettamente le massime prestazioni dei processori AMD Ryzen serie 5000. GIGABYTE ha previsto un sistema di alimentazione digitale ad almeno 14 fasi su ciascuna delle schede ATX della serie X570S AORUS. Soddisfacendo le differenti esigenze di consumo energetico dei vari componenti, GIGABYTE utilizza MOSFET fino a 90A Smart Power Stage o DrMOS per garantire un flusso di corrente più stabile, una migliore gestione termica e di alimentazione mentre la CPU funziona al suo pieno potenziale, che permettono di liberare le prestazioni estreme e la potenza di overclock dei processori.

Il modello di fascia alta X570S AORUS MASTER vanta un design di alimentazione digitale diretta a 16 fasi con ogni fase Power Stage in grado di gestire fino a 70A per un'impedenza minore e un migliore bilanciamento di carico delle fasi di alimentazione, proprio come la X570 AORUS XTREME.

Con 16 fasi con cui lavorare, la richiesta di energia viene elaborata in modo uniforme da ciascuna fase per evitare operazioni di carico elevato a lungo termine di una singola fase con un'ulteriore riduzione di calore e consumo energetico. Ciò migliora l'efficienza energetica complessiva, la durabilità e il ciclo di vita della scheda madre, consentendo agli utenti di massimizzare il potenziale di overclock sui processori desktop AMD Ryzen 5000 senza errori di overclock o prestazioni ridotte causate da un'alimentazione instabile o dal surriscaldamento.

I modelli X570S AORUS MASTER, AORUS PRO AX e AERO G sono dotati in particolare della nuova tecnologia di overclock attivo Active OC Tuner di GIGABYTE. La frequenza di overclock della CPU e il numero di core operativi possono essere commutati dinamicamente tra la funzione di overclock di precisione predefinita PBO (Precision Boost Overdrive) e l'overclock manuale in base ai diversi requisiti della configurazione corrente e alle caratteristiche delle applicazioni in esecuzione. Questa tecnologia consente all'utente di eseguire ogni applicazione con la frequenza e il numero di core adeguati per raggiungere le massime prestazioni. Gli utenti non hanno bisogno di confermare il caricamento o se sia richiesto il multi-core prima di eseguire le varie applicazioni, né di accedere al BIOS per passare dal PBO all'overclock manuale. Con la tecnologia di overclocking GIGABYTE Active OC Tuner, gli utenti possono godere con facilità dei vantaggi delle impostazioni di overclock automatico ottimizzate e di un funzionamento del sistema più piacevole.

Potenziamento delle prestazioni di archiviazione grazie all'interfaccia PCIe 4.0 avanzata

Le GIGABYTE X570S AORUS vantano il potenziale prestazionale di PCIe 4.0, ridefinendo il proprio design per elevare le prestazioni dei componenti periferici. Funzionalità di progettazione come PCB a 6 e più strati, doppio PCB in rame con induttanza inferiore e un CI PCIe 4.0 B-CLK su alcuni modelli selezionati, servono a massimizzare la larghezza di banda PCIe con l'aumento della capacità di trasmissione dati sui dispositivi di archiviazione PCIe e l'aumento delle prestazioni di overclock da CPU e memoria. Queste schede madri sbloccano il potenziale di prestazioni nascosto degli altri componenti periferici, raggiungendo velocità di trasmissione dati incredibilmente elevate da questi dispositivi. La linea GIGABYTE X570S sfrutta l'interfaccia PCIe 4.0 della CPU e dei chipset X570: con quattro slot PCIe 4.0 M.2 su modelli selezionati, quattro set di SSD AORUS 7000S possono funzionare in modo sincronizzato dando vita a un array RAID per prestazioni di archiviazione impressionanti. La tecnologia avanzata M.2 Thermal Guards III riduce inoltre efficacemente le possibilità di throttling e consente agli utenti di sfruttare appieno la nuova interfaccia PCIe 4.0.

Ethernet e WIFI più flessibili, trasferimento dati ad alta velocità ancora più semplice

L'intera gamma X570S offre una velocità di connessione Ethernet a 2,5 Gbps per consentire ai gamer di avere una connettività di rete cablata più stabile e veloce. Tutti i modelli provvisti di WIFI della gamma sono dotati dello standard Intel Wi-Fi 6 802.11ax che offre velocità di connessione incredibilmente veloci a 2,4 Gbps, che quasi rivaleggiano con la velocità di connessione Ethernet a 2,5 Gbps. Il modello X570S AORUS MASTER integra ulteriormente la Intel Wi-Fi 6E 802.11ax con bande di frequenza a 6 GHz, per connessioni ancora più fluide. La gamma X570S integra anche l'interfaccia frontale USB 3.2 Type-C per una maggiore praticità, mentre alcune schede madri della serie AORUS X570S adottano USB 3.2 Gen 2x2 Type-C con larghezza di banda fino a 20 Gbps per velocità di trasferimento ultraveloce. Con l'unità SSD esterna GIGABYTE VISION DRIVE da 1 TB, gli utenti possono trarre il massimo vantaggio da questa trasmissione ad alta velocità.

Le funzionalità preferite dai fan fanno il loro ritorno sulle schede madri GIGABYTE X570S. L'elegante design estetico, l'illuminazione a LED RGB Fusion, la qualità ultra durevole, l'audio Hi-Fi e molte altre caratteristiche tipiche sono state perfezionate ulteriormente e mixate con le funzionalità integrate di AMD. L'intera gamma X570S viene fornita con la versione più recente della tecnologia Q-Flash Plus. Gli utenti possono aggiornare facilmente il BIOS senza nemmeno dover installare processore, memoria, schede grafiche o avviare il PC; in questo modo si potrà eseguire il flashing del BIOS senza preoccuparsi di non poter poi avviare il sistema a causa di una versione del BIOS non supportata.

L'innovativa X570S AERO G per i creator

GIGABYTE ha inglobato i prodotti AERO e VISION per creator nella serie AERO, per integrare i nomi delle varie linee di prodotto e aumentare l'attenzione al mercato, oltre a massimizzare la gestione del brand e le strategie di marketing dei prodotti di consumo. A partire da questa gamma AMD, X570S AERO G verrà commercializzata contemporaneamente alla serie X570S e la serie VISION diventerà parte di AERO.

La nuova X570S AERO G adotta un’alimentazione completamente digitale a 14 fasi con controller Intersil PWM di alta qualità da 60 Ampere per fase DrMOS, è dotata del nuovo dissipatore di calore con doppia area di dissipazione, in grado di fornire un’alimentazione più stabile e temperature ultra fresche. X570S AERO G offre funzionalità complete esclusive per i creator, con quattro set di slot PCIe 4.0 M.2 con copertura termica, che consentono di evitare il throttling per surriscaldamento dovuto ad operazioni pesanti. X570S AERO G adotta anche la rinomata tecnologia VisionLINK, che consente la trasmissione di dati e video basata su cavo USB Type-C e fornisce ai display interattivi un'erogazione di potenza fino a 60 W. La tecnologia VisionLINK offre ai creator il vantaggio di un trasferimento dati semplice e di una funzionalità di ricarica senza ingombro di cavi, consentendo di risparmiare tempo e fatica, più utili per la creazione di contenuti. In aggiunta, le funzionalità di ethernet a 2,5 GbE, rete wireless Intel Wi-Fi 6 802.11ax, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, interfaccia frontale Type-C e tecnologia Active OC Tuner consentono un grande miglioramento dell'efficienza del lavoro.

Le schede madri della serie GIGABYTE X570S utilizzano solo i migliori componenti, rinforzati dalla tecnologia GIGABYTE Ultra Durable con funzionalità addizionali. Questa serie punta ad essere la soluzione di riferimento per tutti gli utenti che vogliono assemblare un PC di fascia alta e godersi tutte le tecnologie esclusive che GIGABYTE ha da offrire.

Interessato a saperne di più sulla gamma X570S? Visita il sito ufficiale per ulteriori informazioni:

https://www.gigabyte.com/Motherboard/Socket-AM4