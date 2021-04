GIGABYTE supporta la funzione Resizable BAR sulle schede grafiche della serie GeForce RTX 30 tramite l’aggiornamento VBIOS

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di hardware da gioco premium, ha annunciato oggi l'ultimo aggiornamento VBIOS per la serie GeForce RTX 30 per abilitare la funzione Resizable BAR. Le schede grafiche della serie GIGABYTE GeForce RTX 30 forniscono la soluzione di raffreddamento completa per tutti i componenti chiave per garantire un'operazione di overclock stabile e una maggiore durata del prodotto.

Insieme al VBIOS aggiornato e al driver più recente per abilitare la funzione Resizable BAR, la CPU può accedere direttamente alla memoria della scheda grafica, abbreviando i tempi di accesso ai dati, migliorando notevolmente le prestazioni complessive del gioco e fornendo ai giocatori una migliore esperienza di gioco.

Per maggiori informazioni si prega di visitare: https://www.gigabyte.com/WebPage/785/NVIDIA_resizable_bar.html

Nei tradizionali sistemi PC basati su Windows, i processori possono accedere solo a una frazione della memoria grafica (VRAM) contemporaneamente, limitando le prestazioni del sistema. Con la funzione Resizable BAR, il canale dati viene espanso per sfruttare tutto il potenziale della memoria GPU, utilizzando la larghezza di banda di PCI Express per rimuovere i colli di bottiglia e aumentare le prestazioni.

Abilitando la funzione Resizable BAR, le schede grafiche della serie GIGABYTE GeForce RTX 30 possono essere aggiornate per migliori prestazioni di gioco.

Le schede grafiche AORUS combinano una serie di design innovativi come MAX-Covered Cooling, monitor LCD, effetti di illuminazione RGB Fusion 2.0, rivestimento PCB di livello aerospaziale, modalità di funzionamento silenzioso Dual BIOS e componenti certificati ULTRA DURABLE.

Sono consigliate agli appassionati che desiderano le massime prestazioni e un aspetto RGB colorato. Le schede grafiche GAMING OC sono dotate di sistema di raffreddamento WINDFORCE 3X, tecnologia Screen Cooling, nanolubrificante al grafene, effetti di illuminazione RGB Fusion 2.0, modalità di funzionamento silenzioso Dual BIOS e componenti certificati ULTRA DURABLE. Sono la scelta migliore per i giocatori attenti alle prestazioni.

Le schede grafiche della serie GIGABYTE GeForce RTX 30 hanno design e prestazioni di gioco eccellenti. Aggiornando VBIOS e driver per attivare la funzione Resizable BAR, è possibile offrire ai giocatori un livello più elevato di esperienza di gioco.