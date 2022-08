GIGABYTE svela AORUS Gen5 10000, il primo SSD PCIe 5.0

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede video e soluzioni hardware, annuncia oggi l'ultimissimo SSD AORUS Gen5 10000 con velocità di lettura di 10 GB/s. Potenziato da un controller PCIe 5.0 di nuova generazione con flash NAND 3D-TLC ultraveloce, l'SSD AORUS Gen5 10000 offre prestazioni migliorate di oltre il 55% rispetto agli SSD PCIe 4.0 ed è disponibile in varianti di capacità da 1 TB a 4 TB che utilizzano l'interfaccia M.2 2280 per garantire una facile installazione e funzionalità superbe.

Inoltre, l'SSD e il dissipatore di calore separati offrono maggiore flessibilità nella configurazione del sistema e nelle opzioni termiche per gli utenti. L'esclusiva applicazione SSD Tool Box di GIGABYTE permette agli utenti di monitorare in tempo reale lo stato dell'SSD per ottimizzare prestazioni, setup termico, stabilità e capacità.

"Con il supporto PCIe 5.0 integrato sulla nuova piattaforma della motherboard, la larghezza di banda e le prestazioni di trasferimento dati diventano di un altro livello. Oltre ad essere il primo produttore ad avere sia schede madri che linee di prodotti SSD sul mercato, GIGABYTE è anche il primo a presentare un SSD PCIe 5.0, l'AORUS Gen5 10000 SSD. Questo nuovo prodotto offre agli utenti prestazioni di archiviazione velocissime con durata e compatibilità ultra per una qualità e prestazioni ottimali" - ha affermato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions.

K.S. Pua, CEO di Phison Electronics, ha affermato che Phison e GIGABYTE sono partner di lunga data e collaborano dall'era degli SSD SATA. Le due aziende hanno proseguito la collaborazione partita con PCIe Gen3 e Gen4, sviluppando l'ultimissima soluzione di storage PCIe Gen5 SSD PS5026-E26 con tecnologia all'avanguardia. PCIe Gen5 SSD è una tecnologia che integra trasmissione e archiviazione ad alta velocità, portando il trasferimento dei dati a un livello superiore. Durante la fase di testing del prodotto E26, le due società hanno dovuto fronteggiare diverse sfide.

Per superarle e accelerare il lancio dei prodotti sul mercato, le due imprese hanno istituito un team di progetto comune per garantire un confronto tecnico continuo e verifiche reciproche. Questo tipo di cooperazione ha consentito a entrambe le società di combinare i propri punti di forza in ricerca e sviluppo e creare una soluzione di archiviazione di livello superiore. Phison è molto lieta di supportare il lancio dei prodotti SSD PCIe Gen5 di GIGABYTE e di contribuire all'ecosistema di elaborazione dati ad altissima velocità della quinta generazione PCIe.

L'SSD AORUS Gen5 10000 monta l'ultimo controller Phison PS5026-E26 a 8 canali, garantendo agli utenti il ​​massimo controllo della velocità di lettura casuale. Grazie a una struttura di stack ad oltre 200 strati, un'ampiezza di banda massima di 2400 MT/s Flash NAND 3D-TLC e un design della cache LPDDR4, l'SSD AORUS Gen5 10000 sprigiona tutto il potenziale delle prestazioni PCIe 5.0 con una velocità di accesso ultrarapida di 10 GB/s, che rappresenta un aumento di ben il 40% rispetto all'ultima generazione. Potenziato dal controller PS5026-E26 con architettura multi-core, l'SSD AORUS Gen5 10000 non solo migliora le operazioni multitasking dell'IA, ma porta i creatori di contenuti, i gamer e gli utenti desiderosi di prestazioni estreme a un livello superiore.

Allo stesso tempo, il team di ricerca e sviluppo GIGABYTE continua i test su NAND Flash e componenti di nuova generazione, che potrebbero migliorare ulteriormente le prestazioni e portare la velocità di accesso a oltre 12 GB/s. Questo garantirebbe nuovamente a GIGABYTE la prima mossa sul mercato, offrendo agli utenti le prestazioni premium dell'SSD PCIe 5.0 con la potenza distinta dell'ingegneria GIGABYTE.

Normalmente, gli SSD ad alta velocità generano enormi quantità di calore durante il funzionamento a piena velocità e il throttling termico si attiva come protezione per prevenire la perdita di dati e l'usura dei chip di memoria e dei controller, rallentando la velocità di trasferimento e le prestazioni. Visto che molte delle motherboard di nuova generazione incorporano già un dissipatore di calore integrato M.2, l'SSD AORUS Gen5 10000 è appositamente progettato per funzionare con un dissipatore di calore completamente rivestito in rame facilmente rimovibile. Gli utenti potranno scegliere in maniera flessibile se utilizzare il dissipatore di calore integrato sulle proprie schede madri oppure quello incluso con l'SSD AORUS Gen5 10000, in base alle proprie esigenze.

L'SSD AORUS Gen5 10000 è dotato del protocollo di interfaccia NVMe M.2. Per sfruttare le prestazioni rivoluzionarie della velocità di lettura di 10 GB/s, le schede madri con supporto PCIe 5.0, le schede madri GIGABYTE di nuova generazione, Z690 e versioni successive, sono fortemente raccomandate per utilizzare al meglio questa nuova tecnologia. Potenziate dall'eccellenza professionale in termini di Ricerca e Sviluppo, da un software completo di verifica e monitoraggio, le schede madri GIGABYTE con stabilità massima e prestazioni ottimizzate rappresentano sicuramente la scelta migliore per gli utenti.