GIGABYTE svela le proprie novità Gaming al COMPUTEX 2022

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che presenterà i suoi ultimi prodotti Gaming al COMPUTEX 2022. Le novità includono le sue soluzioni di gioco top di gamma basate sui processori Intel di 12a generazione. La perfetta combinazione della motherboard Z690 AORUS XTREME, insignita dell’IF Design Award, con componenti chiave di fascia alta e monitor di grandi dimensioni per offrire un'esperienza di gioco straordinaria.

Il kit Project Stealth consente un'esperienza di assemblaggio facile e semplificata con un'interfaccia speciale e un design che permette di nascondere i cavi, migliorando ulteriormente il flusso d'aria del sistema per un effetto di raffreddamento ottimizzato. Al tempo stesso, il nuovo PC Gaming Model S garantisce potenza, silenziosità e una temperatura fresca anche con giochi 3A, oltre a un design estetico sobrio e ordinato.

Inoltre, le ultime schede madri AMD Socket AM5, comprese le serie gaming di X670 AORUS XTREME, MASTER, PRO AX e X670 AERO D per i designer, saranno esposte per la prima volta in questo evento. Gli utenti potranno dare un'occhiata al design avanzato e alle numerose funzionalità dello slot grafico PCIe 5.0, dell'interfaccia M.2 Gen5, dell'esclusivo blocco PCIe/M.2 EZ sulle schede madri GIGABYTE.

Il re dei sistemi gaming di GIGABYTE è dotato di scheda madre Z690 AORUS XTREME, VGA NV RTX 3090 TI, SSD PCIe 4.0 da 2 TB e PSU con supporto PCIe 5.0 che coronano il PC con le migliori prestazioni di Alder Lake in tutta la sua gloria di gioco. Con le motherboard da gaming Z690 AORUS XTREME continua la leggendaria dinastia AORUS, con un’erogazione di potenza più robusta e un design termico dominante, glorificato con la tecnologia di overclocking della memoria completa che fornisce prestazioni e stabilità. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE 3X della VGA è dotato di 3 esclusive ventole a lama da 100 mm a rotazione alternata, camera di vapore, 8 tubi di calore in rame composito, 3D Active Fan e Screen cooling, che insieme forniscono una dissipazione del calore ad alta efficienza. Inoltre, l'SSD ad altissima velocità con ampio dissipatore di calore garantisce le migliori velocità di caricamento dei giochi, mentre l'alimentatore PCIe 5.0 fornisce energia in maniera sempre più stabile.

Quando, però, ci si ritrova a dover assemblare il PC, gli utenti rischiano di ritrovarsi in una situazione scoraggiante. Poiché la maggior parte dei cavi è progettata per collegarsi sui lati anteriori delle schede madri, il disordine dei cavi nel case diventa una delle principali preoccupazioni in fase di assemblaggio del sistema. Mentre altri, potrebbero anche avere difficoltà a inserire USB, audio, connettori PSU e connettori anteriori sulle schede madri a causa dello spazio interno limitato nel chassis.

Project Stealth offre una soluzione eccezionale a questi problemi rappresentata da motherboard, VGA e case dal design esclusivo. Tutti i connettori, come alimentazione ATX, alimentazione CPU, ventole, USB, audio, pannello frontale ecc. vengono spostati sul lato posteriore della scheda madre per semplificare la gestione e l'installazione dei cavi. Anche la VGA è dotata di un design del connettore di alimentazione PCIE posizionato sul lato inferiore. Grazie a quest’esclusiva progettazione, gli utenti possono allineare i cavi per ottenere una struttura elegante e con stile, oltre a un aspetto ordinato. Nel case è ampliata anche la dimensione dell’apertura dell'area di montaggio della scheda madre, consentendo una facile installazione dei cavi. In questo modo, vengono prevenute ostruzioni per interferenze o dovute all’installazione stessa. Inoltre, anche la praticità, l'efficienza e la sicurezza dell’intera configurazione del sistema risultano notevolmente migliorate grazie alla riprogettazione della posizione dei connettori.

AORUS MODEL S è un sistema mini realizzato con processore Intel i7-12700K di 12a generazione, VGA NVIDIA RTX 3070 e due SSD M.2 PCIe Gen4 da 2 TB. È dotato di un esclusivo design termico All-in-one che può migliorare significativamente la dissipazione del calore massimizzando lo spazio utilizzabile dell'aletta di raffreddamento all'interno del case. Il collettore nascosto di aspirazione garantisce una dissipazione del calore ottimizzata con un'estetica elegante. La temperatura della CPU viene mantenuta a livelli salutari durante l'esecuzione dei giochi 3A, il rumore si mantiene al di sotto di 36 dB (più silenzioso rispetto a una libreria), il che offre un'esperienza di gioco fluida e stabile. Dotato di un sistema da 14 litri con potente dissipazione termica, funzionamento più silenzioso e prestazioni eccellenti, AORUS MODEL S rappresenta la prima scelta tra i mini sistemi per gamer.

In tema di monitor, GIGABYTE sta continuando a lavorare per fornire prodotti straordinari e presenterà monitor in prossima uscita con funzionalità uniche, che offrono più opzioni di gioco UHD su grande schermo.

Oltre allo stand al Taipei Nangang Exhibition Center, dove GIGABYTE presenterà anche il monitor FO48U, il riconoscimento dell'IF Award e il premio come vincitore del COMPUTEX Best Choice nell'area BC, l’evento sarà accessibile contemporaneamente online, sul sito ufficiale di GIGABYTE. Inoltre, TAITRA terrà un evento online chiamato COMPUTEX 2022 DigitalGo per scoprire ed esplorare il COMPUTEX 2022 in un modo ancora più diverso.