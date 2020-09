GIGABYTE terrà un evento di lancio online incentrato sulla nuova tecnologia di raffreddamento per la nuova serie AORUS RTX 30

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd terrà l'evento di lancio AORUS RTX 30 MAX-Covered Cooling giovedì 17 settembre 2020 alle 10:00 PDT (le 19:00 in Italia).

L'evento sarà ospitato da Van Luong, Marketing Manager di GIGABYTE USA, che sarà affiancato dall'ospite speciale Linus Sebastian di Linus Tech Tips per esaminare alcune delle funzionalità esclusive alla base della nuova tecnologia di raffreddamento MAX-Covered progettata per l'ultima serie di schede grafiche GeForce RTX 30. L'evento rivelerà anche come queste schede si comportano effettivamente nei benchmark di gioco, informazioni che molti PC gamer aspettano con impazienza.

Leader nella gestione termica delle GPU, GIGABYTE ha spinto al limite le prestazioni GPU dal 2006, mantenendo le schede grafiche fresche e silenziose anno dopo anno con innumerevoli innovazioni. Con il lancio della potente serie GeForce RTX 30, generazione che dovrebbe scaldare parecchio, la necessità di un raffreddamento straordinario è diventata ancora più significativa. Questo è il motivo per cui GIGABYTE ha prestato particolare attenzione alle soluzioni di raffreddamento e ha ideato MAX-Covered Cooling.

L'evento si concentrerà in dettaglio sulle tecnologie chiave alla base di MAX-Covered Cooling e su come gli appassionati di PC e i giocatori di PC in generale trarranno vantaggio dalla soluzione unica di AORUS. L'evento si concluderà con una sessione live di domande e risposte in cui i membri del Team AORUS interagiranno con il pubblico e risponderanno a qualsiasi domanda riguardante le schede grafiche della serie RTX 30.

Sintonizzati sul canale Youtube AORUS Official (https://www.youtube.com/c/Aorus/) il 17 settembre 2020 alle 10:00 PDT o visita la landing page dedicata alla serie GIGABYTE AORUS RTX 30: https://it.aorus.com/rtx30/it/