Giochi a volontà nel mese di maggio, ben 61 titoli in arrivo su GeForce NOW

Questo giovedì all’insegna di #GFN porta con sé grandi novità per tutti i membri di GeForce NOW: più di 60 giochi in arrivo sulla piattaforma nel mese di maggio e 17 di questi saranno disponibili già a partire da questa settimana.

Per maggiori informazioni sui nuovi lanci legati al mese di maggio, potete consultare il blogpost GFN Thursday. Tra i nuovi titoli di questa settimana vi è la coinvolgente avventura horror di Remedy Alan Wake (Steam), lo sparatutto in prima persona Call of Juarez: Gunslinger (Steam), il simulatore di corse motociclistiche MotoGP21 (Steam) e Pine, il gioco di sopravvivenza, gratuito su Epic Games Store fino al 13 maggio.

Quando giochi su GeForce NOW, stai godendo dei giochi per PC che già possiedi sui tuoi negozi digitali di giochi preferiti, in streaming direttamente dal cloud e con la possibilità di giocare su quasi tutti i tuoi dispositivi.

Di seguito la lista completa dei giochi in uscita questa settimana: