38 giochi si aggiungono alla libreria GeForce NOW a giugno, con 13 in arrivo questa settimana

Qualunque cosa renda felici i nostri membri di GeForce NOW rende felici anche noi, per questo motivo anche in questo giovedì #GFN annunciamo grandi novità per giugno, con 38 giochi che si uniscono alla piattaforma questo mese, compresi 13 giochi questa settimana.

Quello che un giocatore vuole, tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno

Le aggiunte di questa settimana includono l'emozionante FPS Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store) l'esperienza di guerra moderna Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Steam), il gioco di costruzione di città Before We Leave (Steam) e il gioco SLG di SOFTSTAR Empire of Angels IV (Steam). Quando giochi su GeForce NOW stai utilizzando i giochi per PC che già possiedi sui tuoi negozi di giochi digitali preferiti, direttamente in streaming dal cloud su quasi tutti i tuoi dispositivi.

La lista completa dei giochi in uscita questa settimana: