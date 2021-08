Giovedì GFN accoglie NARAKA: BLADEPOINT in GeForce NOW, tra gli 11 nuovi giochi di questa settimana

Questo giovedì #GFN arriva con l'emozionante rilascio del nuovo battle royale NARAKA: BLADEPOINT, così come il franchise Hello Neighbor. Fanno parte degli 11 grandi giochi che si uniscono alla library di GeForce NOW questa settimana. Inoltre, l'ultimo DLC di Assassin's Creed Valhalla sta migrando verso il cloud.

"È fantastico che GeForce NOW possa introdurre i giocatori che giocano su hardware a bassa potenza nel fantastico mondo di NARAKA", ha dichiarato Ray Kuan, lead producer di NARAKA: BLADEPOINT. "Siamo felici che più giocatori possano entrare nel campo di battaglia e godersi al massimo la prossima generazione di giochi battle royale per PC su tutti i loro dispositivi".

ll battle royale di combattimento NARAKA: BLADEPOINT viene lanciato su Steam e su Epic Games Store questo giovedì, e sarà in streaming su GeForce NOW poco dopo la sua uscita. I giocatori possono esplorare il vasto mondo interattivo con un design verticale e sperimentare un gameplay unico alimentato dal parkour e dal movimento con il rampino. Possono anche imparare a utilizzare al meglio il nuovissimo sistema di resurrezione e le abilità uniche di un roster di personaggi con potenti abilità, mentre si godono un vasto arsenale di armi da mischia e a distanza insieme al brivido delle lame che si scontrano e delle frecce che volano sul campo di battaglia.

Giocare su GeForce NOW significa avere accesso alle versioni reali dei giochi per PC. Quindi, quando i membri trasmettono in streaming NARAKA: BLADEPOINT, stanno giocando la versione completa per PC su qualsiasi dispositivo compatibile con GeForce NOW - con prestazioni di livello GeForce, proprio come su qualsiasi altra piattaforma di gioco.

Questa settimana include anche il gioco manageriale stile tycoon, City of Gangsters, il gioco da battaglia competitivo online free-to-play, Blood of Steel, e il gioco horror stealth, Hello Neighbor insieme al suo prequel, Hello Neighbor: Hide and Seek.

La lista completa dei giochi in uscita questa settimana è la seguente:

Infine, i membri saranno in grado di saccheggiare una città famosa e giocare il nuovo glorioso Assassin's Creed Valhalla: The Siege of Paris DLC, in streaming su GeForce NOW anche questo giovedì.