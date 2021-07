Giovedì GFN: oltre 700 giochi in saldo su Steam e 36 giochi che si uniscono alla libreria GeForce NOW a luglio

Questa settimana il nostro appuntamento GFN cade in concomitanza con il primo luglio, giorno in cui cominciano i saldi su Steam! Oltre 700 i titoli per PC in promozione, ora giocabili anche su GeForce NOW. Insieme agli sconti arrivano anche 36 nuovi giochi sulla libreria GeForce NOW, 11 dei quali saranno disponibili già a partire da questa settimana.

Un’estate all’insegna di Steam

Cos'altro potrebbe rendere ancora migliore un mese pieno di giochi? I saldi estivi di Steam. Quasi tutti i titoli Steam presenti su GeForce NOW saranno scontati. Si tratta di oltre 700 giochi in promozione, con sconti fino al 90% entro l’8 luglio.

Giochi in arrivo su GeForce NOW questa settimana:

Questo giovedì GFN inaugura il mese con 11 aggiunte, tra cui Eternal Return: Black Survival, disponibile in accesso anticipato su Steam. Divertiti con questo emozionante gioco MOBA/Battle Royale/Survival che mescola strategia e meccanica! Scegli uno dei personaggi, affronta Lumia Island nei panni di uno dei 18 eroi, da solo o in squadra e dimostra la tua forza, abilità e ingegno.

L'elenco completo delle aggiunte di questa settimana include:

The Spectrum Retreat (gratis su Epic Games Store)

Eternal Return: Black Survival (Steam)

Castle Flipper (Steam)

EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS (Steam)

Fishing: Barents Sea (Steam)

Not Tonight (Steam)

Opus Magnum (Steam)

Slipways (Steam)

SoulWorker (Steam)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Steam)

Ziggurat 2 (Steam)

Nuovi titoli in arrivo per tutto il mese di luglio

Un totale di 36 nuovi giochi arriverà su GeForce NOW nel mese di luglio, tra cui titoli come Orcs Must Die! 3 (Steam), Warhammer 40,000: Battlesector(Steam e Epic Games Store), Alchemist Adventure(Steam) e molti altri.