Gli invasori alieni arrivano nella stagione 4 di Knockout City, in uscita il 7 dicembre

Attenzione, dodgebrawler! Creature sconosciute atterreranno a Knockout City il 7 dicembre, dando il via alla Stagione 4: Invasori Alieni e garantendo ai giocatori che cercheranno di salvare la loro città fuori dal mondo degli ostacoli da affrontare. Il commissario di polizia della città ha mobilitato la Knockout City Defense Force per combattere questi intrusi intergalattici, e il DJ ha fatto squadra con un misterioso chiamante nel tentativo di contattare queste creature cosmiche per saperne di più. La nuova stagione di Knockout City sta portando una pletora di nuovi contenuti, tra cui una mappa, veicoli, eventi e altro ancora!

I nuovi contenuti di gioco in arrivo nella Stagione 4 di Knockout City includono:

Una nuova mappa: Alien. Sito di Schianto - I giocatori si troveranno su una fattoria galleggiante che è il sito di schianto di una serie di UFO, introducendo una meccanica unica in cui i dodgebrawler possono saltare su dischi volanti e librarsi attraverso le fosse aperte sotto, muovendosi ad alta velocità senza perdere la carica su una palla.

Nuovi eventi e playlist - Con eventi quasi consecutivi e nuove playlist, i giocatori possono saltare nella Stagione 4 pronti a tutto. Nei prossimi mesi, Knockout City presenterà quattro nuovi eventi di due settimane con modalità di gioco completamente nuove, ognuna con le proprie ricompense esclusive.

Con eventi quasi consecutivi e nuove playlist, i giocatori possono saltare nella Stagione 4 pronti a tutto. Nei prossimi mesi, Knockout City presenterà quattro nuovi eventi di due settimane con modalità di gioco completamente nuove, ognuna con le proprie ricompense esclusive. Il Nuovissimo Pass Rissa - Con la Stagione 4, tutti i giocatori ricominceranno dal livello 1, facendosi strada attraverso 100 nuovi livelli, ognuno con nuove ed esclusive ricompense a tema alieno. Ci saranno cinque contratti settimanali, nuove offerte di Holobux e altro ancora. I giocatori manterranno anche tutte le ricompense guadagnate in ogni precedente Pass Rissa, quindi fai scorta di oggetti sbloccabili finché puoi!

Ma aspetta, c'è di più - I giocatori avranno accesso agli UFO alieni come veicoli dell'equipaggio, una nuova bevanda energetica: Pom, nuovi bundle e oggetti del negozio giornaliero.

EA e Velan hanno anche condiviso un post sul PlayStation Blog, dando ai fan uno sguardo approfondito su tutto ciò che ci sarà nella Stagione 4, tra cui approfondimenti sul processo di level design, consigli e trucchi per librarsi sugli UFO e maggiori dettagli sul Pass Rissa.

