GOAT SIMULATOR 3, il lancio è fissato per il 17 Novembre 2022

Attenzione, sta arrivando la capra Pilgor - a questo punto nemmeno noi possiamo fermarla. Coffee Stain Publishing, Coffee Stain North e Koch Media sono felici di annunciare la data d’uscita ufficiale di Goat Simulator 3 e di rivelare la Goat In A Box Edition.

Questo gioco è il sequel diretto di Goat Simulator che non avresti mai (sapevo di te) voluto, completo di tutto il caos e divertimento che tutti hanno amato e molto altro ancora. Goat Simulator 3 verrà lanciato il 17 novembre 2022 su PC esclusivamente per Epic Games Store, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Annunciata oggi, anche una versione fisica da collezione la Goat In A Box* Edition per tutte le piattaforme di cui sopra. Prenotala ora presso i retailer selezionati.

Un'enorme isola sandbox da esplorare, tantissimi modi per attraversarla e questa volta puoi portare anche i tuoi amici - Goat Simulator 3 è quello che stavi aspettando. Questo novembre, unisciti a Pilgor sulla bellissima isola di San Angora, un nuovo pascolo con misteri che devono essere risolti, caos che deve essere scatenato e amicizie che devono essere spezzate.

Goat Simulator 3 ha aperto i pre-order in versione fisica e digitale in questo momento. I fan possono scegliere tra Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition, con attrezzatura aggiuntiva in-game, e Goat Simulator 3 Digital Downgrade Edition, che include un sacco di contenuti familiari rimasterizzati dal passato di Goat Simulator.

Per i veri intenditori di capre invece, l'extra speciale Goat In A Box Edition contiene più spazzatura a marchio Goat Simulator 3 di quanto potresti probabilmente mai desiderare! Puoi trovare l'elenco completo dei contenuti di seguito:

Goat Simulator 3 Goat In a Box Edition

Contenuti fisici Copia del Gioco & Colonna sonora Confezione personalizzata Peluche Steelbook 3 Cartoline Poster reversibile

Contenuti digitali Pre-Udder Gear Remastered Skin & Gear: Old School Pilgor, MMO, GoatZ, Waste of Space, PayDay Colonna Sonora digitale 3D Printing Files (solo PC)



Santiago Ferrero, Creative Director presso Coffee Stain North ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la data d’uscita di Goat Simulator 3! Non direi esattamente che siamo "orgogliosi" di riportare le buffonate di Pilgor ai giocatori a novembre, ma è sicuramente quello che stiamo facendo. E in quel periodo dell'anno non avrai comunque molte ragioni per uscire di casa: potresti anche giocare a un nuovo gioco di Goat Sim".

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale di Goat Simulator 3.