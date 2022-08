GOAT SIMULATOR 3, svelato il primo gameplay trailer

Coffee Stain North, Coffee Stain Publishing e PLAION hanno offerto al mondo un primo sguardo al gameplay di Goat Simulator 3 durante la serata di apertura della Gamescom. Preparati alla follia multiplayer mentre Pilgor e le sue amiche arrivano sull'isola di San Angora per mostrare i loro nuovi trucchi: dalla guida spericolata del trattore al mettersi in gioco con un po' di yoga.

Goat Simulator 3 è una nuova avventura complessa e (stupidamente) seria in cui quattro giocatori possono entrare e causare il caos più assoluto insieme. Ma non preoccuparti, potrai scatenare il delirio più totale anche in solitaria con una sola capra! Potrai quindi scoprire tutti i segreti dell'isola da solo, senza bisogno di amici.

Proprio come nell'originale, Goat Simulator, il gameplay del sequel ruota attorno all'esplorazione, alla risoluzione di enigmi e alla distruzione "accidentale" di qualsiasi cosa in vista, ma questa volta c'è molto di più. Distruggi gli NPC con armi aliene, avvia stravaganti minigiochi ovunque, diventa un "rinoceronte" e fuggi per la città, unisciti a una società segreta di capre e aiutala a raggiungere i suoi obiettivi, guida un'auto direttamente in una stazione di servizio e molto altro ancora! Il mondo è davvero la tua ostrica* (puh, ce l'hai fatta!).

Ma tutti sanno che non puoi distruggere il mondo se non hai un bell'aspetto. In Goat Simulator 3, ci sono così tanti oggetti alla moda su cui mettere gli zoccoli. Se vuoi andare in giro indossando un tutù rosa, una parrucca bionda gigante e con barattoli di vernice per scarpe, chi siamo noi per fermarti? Ti differenzia da quell'unico amico che è vestito come un cavaliere medievale che spara laser dagli occhi, e l'altro che sta facendo il cosplay di una banana abominevole gigante (aka Abominana).

A San Angora ci sono sette minigiochi multiplayer che i giocatori possono scoprire. Una volta sbloccati, possono essere avviati senza problemi ovunque sull'intera mappa per una sfida extra o solo per farsi due risate.

Re della collina Stai nel castello per guadagnare corone. Il giocatore con più corone vince!

Il pavimento è lava Non toccare la lava! Usa le tue abilità di parkour e arrampicati più in alto che puoi per sfuggire alla lava. L’ultimo sopravvissuto vince!

Derby automobilistico Guida e fai esplodere le bombe all’interno delle auto avversarie! L’ultimo sopravvissuto vince!

Nascondino Il classico nascondino. Se sei il cercatore, trova gli altri giocatori dando testate. Per nasconderti, lecca il tuo oggetto di scena preferito. Muoviti quando ti nascondi per guadagnare punti extra.

Testata Usa la testata per dipingere il mondo! Ottieni un punto per ogni cosa dipinta

Calcio Segna punti nella porta avversaria, chi ne fa di più, vince.



Golf Raggiungi la bandiera in fretta! Il primo che arriva, vince!



Santiago Ferrero, Creative Director presso Coffee Stain North ha dichiarato: “Se hai visto il trailer e vuoi ancora giocare a Goat Simulator 3, a ciascuno il suo! Non manca molto tempo prima che possiamo finalmente mettere il gioco nelle tue mani. Insieme a Pilgor non vediamo l'ora che sia il 17 novembre. Siamo solo un po' preoccupati di avervi fornito troppi potenti strumenti per distruggere l'isola, i suoi abitanti e il gioco in generale. Ma ora è troppo tardi per fare qualcosa a riguardo".

Goat Simulator 3 sarà lanciato il 17 Novembre per PC in esclusiva su Epic Games Store, su PS5 ed Xbox Series X/S. Per maggiori informazioni su Goat Simulator 3, visita il sito di Goat Simulator 3.