God Of War è ora disponibile su GeForce NOW

Torna il consueto appuntamento del GFN Thursday per i nostri amati gamer!

Preparatevi ad un’esperienza di gioco imperdibile con l’arrivo di God of War che si unisce alla libreria di GeForce NOW questa settimana. Grazie alla potenza di GeForce NOW ed al cloud streaming, gli utenti potranno viaggiare tra le terre selvagge nordiche caratteristiche del gioco, e anche sui loro Mac a 1440p o 1600p e tutti i dispositivi supportati. In alternativa, è possibile giocare anche sul proprio cellulare fino a 120 FPS, con una durata della sessione di gioco fino a otto ore per i membri con abbonamento RTX 3080.

Questa settimana annunciamo anche l’arrivo di una nuova serie di demo di giochi gratuiti instant-play in streaming su GeForce NOW. In totale, i membri potranno godere di 8 nuovi titoli che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana, di seguito la lista completa: