Goditi le prestazioni di gioco potenziate con AMD Ryzen 7 5800X3D sulle motherboard GIGABYTE

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che la gamma di schede madri con configurazione avanzata AMD X570, B550, A520, X470, B450 rappresenta la combinazione perfetta per la tecnologia 3D V-Cache del processore AMD Ryzen 7 5800X3D. Questa combinazione apporta miglioramenti significativi alle prestazioni di gioco permettendo la realizzazione di configurazioni gaming estreme.

AMD ha presentato la tanto attesa tecnologia 3D V-Cache al COMPUTEX dello scorso anno e ha rilasciato Ryzen 7 5800X3D, il primo processore al mondo con 3D V-Cache al CES 2022. Questo nuovo processore offre un totale di 96 MB di cache L3 e un aumento delle prestazioni di circa il 15% a 1080p rispetto al Ryzen 9 5900X promettendo ai gamer esperienze di gioco impressionanti.

In qualità di produttore leader di schede madri, GIGABYTE concepisce sempre il design hardware in funzione dei nuovi processori sin dalla fase di progettazione iniziale. Inoltre, il team di Ricerca e Sviluppo GIGABYTE ha lavorato a stretto contatto con AMD nella validazione del codice del recente BIOS AMD AGESA e ha rilasciato il BIOS aggiornato delle schede madri X570, B550, A520, X470 e B450 per sfruttare tutti i vantaggi dei nuovi processori.

Gli utenti possono cominciare a godere di tutti i benefici delle nuove CPU in termini di gaming experience e prestazioni dopo aver scaricato l'ultima versione del BIOS dal sito ufficiale di GIGABYTE e averlo aggiornato.

Il BIOS delle schede madri GIGABYTE AMD aggiornato per il processore Ryzen 7 5800X3D è già disponibile sul sito ufficiale. Gli utenti possono aggiornare il proprio BIOS con soluzioni a loro familiari come @BIOS e Q-Flash, oppure utilizzare Q-Flash Plus senza persino dover installare alcun processore, memoria e scheda video per poter godere dei vantaggi del nuovo codice BIOS e dei processori.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web GIGABYTE: https://www.gigabyte.com