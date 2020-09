Gods & Monsters cambia nome in Immortals Fenyx Rising, disponibile dal 3 Dicembre (2020)

In occasione dell’Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Immortals Fenyx Rising, in precedenza conosciuto come Gods & Monsters, sarà disponibile in tutto il mondo dal 3 dicembre 2020 per Stadia, PlayStation4, la famiglia di dispositivi Xbox One (tra cui Xbox One X), Nintendo Switch, Epic Games e UPLAY. Il gioco sarà disponibile anche per PlayStation5 e Xbox Series X, oltre che su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Spunti di lettura: Ubisoft annuncia Gods & Monsters, un nuovo gioco d'azione e avventura

Sviluppato dallo studio di Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin’s Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising è una nuova ed emozionante IP che porta la maestosa avventura mitologica a nuovi livelli. I giocatori vestiranno i panni di Fenyx, un’eroina alata e impegnata in una missione per salvare le divinità greche e la loro casa da una maledizione oscura. Soltanto padroneggiando i poteri leggendari degli dèi, superando prove eroiche e affrontando potenti creature mitologiche, Fenyx riuscirà a sconfiggere Tifone, il Titano più letale della mitologia greca.

Oltre a garantire un’esperienza avvincente a tutti gli aspiranti eroi, il gioco offre un’azione dinamica, frenetici combattimenti corpo a corpo e in aria, e storie ispirate alla mitologia greca.

I giocatori dovranno affrontare creature gigantesche come i Ciclopi, il Minotauro e Medusa. Ma con l’aiuto della spada di Achille, l’arco di Ulisse e le ali di Dedalo, potranno lanciarsi in aria per affrontarle senza alcun timore. Oltre ai combattimenti, alcuni enigmi nello scenario metteranno alla prova la logica e la strategia dei giocatori, da semplici rompicapi fino agli epici sotterranei di Tartaro.

Immortals Fenyx Rising è una variante entusiasmante e divertente del genere dei giochi d’azione e avventura open world, che offre un’esplorazione davvero avvincente attraverso spostamenti sempre dinamici e rischiosi. Corri in vaste zone aperte, scala montagne enormi e plana nei cieli per scoprire tutti i segreti di ciascuna delle 7 regioni ispirate alle divinità greche attraverso l’Isola dorata.

In Immortals Fenyx Rising, sarà possibile far progredire il proprio personaggio nella Sala degli dèi, dove i giocatori potranno potenziare la salute o la resistenza di Fenyx. Ma sarà anche possibile migliorare armi, corazze e pozioni sconfiggendo i nemici e aprendo gli scrigni presenti nello scenario del gioco.

Intraprendi un viaggio tanto impegnativo quanto gratificante, che ti consentirà di diventare un vero eroe.

Inoltre, la Gold Edition di Immortals Fenyx Rising includerà il gioco base, il Season Pass e alcuni contenuti di gioco aggiuntivi. Prenotando il gioco, si riceverà la missione bonus “Cronache del Fuoco e del Fulmine”.

Per maggiori informazioni su Immortals Fenyx Rising, visitare: immortalsfenyxrising.com.