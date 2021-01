Gods Will Fall, Deep Silver avvia i pre-order

Deep Silver è lieta di annunciare che i pre-order di Gods Will Fall son aperti, insieme all'Hunter's Head Gear come bonus esclusivo per chi prenoterà il gioco prima del suo lancio il 29 gennaio, su PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.

L' Hunter's Head Gear viene assegnato in modo casuale in ogni nuova partita. Il brivido della caccia scorre nel sangue del clan e le usanze prevedono che i trofei sequestrati vengano indossati con orgoglio e mostrati a tutti. Le pelli di cinque bestie esclusive: un lupo, un orso, un cinghiale, una volpe e un tasso sono adatti per essere indossati da qualsiasi guerriero e fungeranno da avvertimento per gli dei che la caccia è effettivamente in corso.

Oltre all'edizione standard di Gods Will Fall, i giocatori possono anche prenotare la Valiant Edition, per ricevere l'equipaggiamento Hunter's Head e il DLC Valley of the Dormant Gods.

• Tre nuovi dei - Entra e fatti strada combattendo attraverso tre nuovi regni degli dei infernali. Ciascuno di questi paesaggi infernali inesplorati, abitati da abominevoli sciami di servitori, sarà una prova estenuante per il tuo coraggio.

• Nuove classi di armi: gioca nei panni di due nuovi tipi di guerrieri barbari, ciascuno con il proprio stile di combattimento mortale.

• Nuovi oggetti: una manciata di nuovi equipaggiamenti e provviste per aiutare il tuo clan in battaglia e ribaltare le sorti della guerra.

• Nuove abilità - Nuove metodologie per espandere ulteriormente il sistema di combattimento dei tuoi guerrieri e assicurarti che il campione adatto sia scelto per la battaglia finale.

• Extra nel mondo sotterraneo - Mentre attraversi il tranquillo mondo sotterraneo, tieni gli occhi aperti e scopri i segreti nascosti.

• Abbigliamento da guerrieri: vesti il ​​tuo clan con i migliori abiti e copricapi per la battaglia, per una maggiore spavalderia mentre si lanciano nella mischia.