Google Workspace, le novità a supporto del futuro ibrido del lavoro

Google Cloud annuncia numerose novità relative a Google Workspace - la suite di prodotti e strumenti per la produttività e la collaborazione - a supporto del futuro del lavoro che vedrà coesistere sempre di più il lavoro in presenza e il lavoro da remoto, con importanti nuove sfide legate a mantenere e rafforzare la connessione umana, così come la produttività e una profonda collaborazione.

Secondo un sondaggio Gartner, il 90% dei rispondenti ha in previsione di consentire ai propri dipendenti di lavorare da remoto per almeno una parte del loro tempo, anche quando il vaccino contro il Covid-19 sarà stato ampiamente somministrato. Ecco quindi che il futuro del lavoro vede l'implementazione, da parte di molteplici organizzazioni, di un modello di lavoro ibrido o di un'alternanza casa-ufficio che comporta una serie di nuove sfide.

Gli aggiornamenti di Google Workspace - che saranno resi disponibili gradualmente a livello globale - sono volti proprio a sostenere questo futuro ibrido del lavoro, ottimizzando flessibilità, aiutando i lavoratori a gestire meglio il proprio tempo e a costruire connessioni più profonde con i colleghi, indipendentemente dal luogo in cui si troveranno a lavorare.

Segnaliamo in particolare:

Nuove caratteristiche di Google Calendar

Orari di lavoro segmentabili : per permettere alle persone di segnalare ai colleghi la propria disponibilità per riunioni/incontri

: per permettere alle persone di segnalare ai colleghi la propria disponibilità per riunioni/incontri Eventi ricorrenti di out of office : per specificare orari “fuori ufficio” ricorrenti, Calendar rifiuterà automaticamente i meeting che si sovrappongono.

: per specificare orari “fuori ufficio” ricorrenti, Calendar rifiuterà automaticamente i meeting che si sovrappongono. Indicatori di posizione : per segnalare i giorni di presenza in ufficio o di lavoro da remoto Focus Time : un nuovo tipo di evento utile per le attività che richiedono maggiore concentrazione, limitando ad esempio le notifiche

: per segnalare i giorni di presenza in ufficio o di lavoro da remoto : un nuovo tipo di evento utile per le attività che richiedono maggiore concentrazione, limitando ad esempio le notifiche Time insights: informazioni che permettono una miglior valutazione circa l’impiego del proprio tempo, in base alle priorità personali (visibile solo al dipendente, non condivisi con il manager)

Nuove caratteristiche di Google Meet

Secondo schermo : Google Meet permetterà un'esperienza di second-screen (tramite l'app mobile Meet) affinché le persone possano presentare e partecipare pienamente al meeting, anche con chat, sondaggi, domande e risposte, da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino.

: Google Meet permetterà un'esperienza di second-screen (tramite l'app mobile Meet) affinché le persone possano presentare e partecipare pienamente al meeting, anche con chat, sondaggi, domande e risposte, da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino. Miglioramenti funzionalità del live stream con integrazione di Q&A, sondaggi e sottotitoli. Google Meet permetterà inoltre lo streaming dal vivo su più domini di Google Workspace all'interno della stessa organizzazione

con integrazione di Q&A, sondaggi e sottotitoli. Google Meet permetterà inoltre lo streaming dal vivo su più domini di Google Workspace all'interno della stessa organizzazione Aggiornamenti per dispositivi mobile: verranno introdotte la visualizzazione a griglia in modo che gli utenti possano vedere più persone contemporaneamente, lo split-screen e il picture-inpicture per poter chattare o controllare Gmail senza perdere la traccia visiva della riunione.

Inoltre: