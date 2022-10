GRID Legends, introdotta la modalità Enduring Spirit ed il leggendario circuito Fuji Speedway

Codemasters ed Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) rilasciano oggi Enduring Spirit, una nuova modalità di gioco di corsa di resistenza multi-classe per GRID Legends. Questo contenuto multiplayer, multipiattaforma e basato sulla storia introduce una nuova dinamica di gioco in cui i piloti si sfidano in gare di lunga distanza mettendo alla prova le loro abilità e la loro resistenza. Con l'iconico circuito Fuji Speedway, i giocatori possono lottare per la gloria gareggiando con quattro nuove auto e attraversando questo luogo leggendario e i suoi quattro nuovi percorsi.

La nuova modalità di gioco invita i giocatori a gareggiare nei panni del personaggio della modalità storia "Driven to Glory" e del pilota prodigio Lara Carvalho insieme al temerario Yume Tanaka nel torneo inaugurale Seneca "GRID of Legends". La narrazione si svilupperà nell'arco di otto esperienze ed eventi narrativi a tema. Resistere al caldo, trovare l'equilibrio e l'armonia è la chiave per la vittoria dei giocatori.

Questa modalità accresce l'eccitazione e permette ai giocatori di gareggiare più a lungo e fino a cinque classi contemporaneamente. I quattro nuovi veicoli che si aggiungono all'eclettico roster includono "mostri" ad alta potenza come la Bentley Speed 8, la Bentley Continental GT3 e la BMW V12 LMR, e l'agile e scattante Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei. Questo pacchetto contiene anche tre nuovi eventi sponsorizzati e una serie di icone, livree e banner da utilizzare nel gioco.

"Le gare di endurance sono uno dei format motoristici più impegnativi e imprevedibili e richiedono che il pilota sia in sintonia con l'auto", ha dichiarato Paul Lovell, Senior Games Designer di Codemasters. "Siamo entusiasti di dare vita a questo aspetto nel nostro nuovo DLC, insieme al leggendario circuito Fuji Speedway. Con rettilinei ad alta velocità e curve strette e tecniche, siamo certi che i giocatori si divertiranno a gareggiare con gli amici e a conquistare la vittoria ai piedi del Monte Fuji."

Spunti di lettura:

Codemasters riparte con EA Games e GRID Legends, al debutto nel 2022

GRID Legends, EA Games e Codemasters pubblicano il primo trailer gameplay

GRID Legends, i requisiti hardware sono gli stessi del reboot annata 2019?

GRID Legends, nuovo trailer dedicato alle modalità di gioco

GRID Legends al debutto, disponibile il trailer di lancio

GRID Legends, al debutto la nuova modalità di gioco Classic Car-Nage

Il nuovo pacchetto Enduring Spirit di GRID Legends è disponibile per l'acquisto da oggi su Xbox Series X|S e PlayStation5, oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori della Deluxe Edition avranno accesso immediato a questo pacchetto di contenuti. L'interazione multigiocatore online di Enduring Spirits consente ai giocatori di sfidare i propri amici, che possono giocare gratuitamente ai contenuti del pacchetto, e di mostrare loro di che pasta sono fatti in pista.

In vista della stagione più spettrale dell'anno, GRID Legends ospiterà anche uno speciale evento di Halloween gratuito per tutti i giocatori a partire da oggi 25 ottobre fino al 6 novembre. Ambientato in una Londra circondata da una nebbia verde e immersa in un'atmosfera inquietante, i giocatori che effettueranno la gara composta di cinque giri utilizzando la classe di veicoli Cobra Cup saranno ricompensati con cinque modelli di veicoli ispirati ad Halloween.