GRID Legends, nuovo trailer dedicato alle modalità di gioco

Codemasters ed Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) hanno rilasciato oggi l'ultimo trailer di GRID Legends che mostra la varietà di gare d'azione che attende i giocatori dal 25 febbraio. Insieme alla nuovissima modalità storia, Driven to Glory, i giocatori sperimenteranno il dramma dietro ogni angolo, mentre combattono per la vittoria, in alcuni dei luoghi più iconici del mondo.

Con opzioni di gioco nuove e non e l'introduzione del multiplayer multipiattaforma hop-in, i giocatori saranno veloci nell'azione e passeranno più tempo a competere ruota a ruota. GRID Legends è in arrivo su Xbox Series X|S e PlayStation5, oltre a PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin e Steam).

Preparando la scena per le GRID World Series, l'azione inizia con Driven to Glory, la modalità storia visivamente stupefacente del gioco, creata utilizzando la produzione virtuale, con protagonista il pluripremiato attore Ncuti Gatwa. L'azione fa un giro in diversi luoghi del mondo e prende in giro alcuni degli invitanti veicoli offerti al lancio.

Poi si passa all'azione a tutto campo con uno sguardo ravvicinato al ritorno di Drift, e al multiplayer hop-in, dimostrando la facilità con cui fino a 22 giocatori possono unirsi a una gara in pochi secondi. Con l'introduzione delle rampe e degli acceleratori, gli amanti delle corse hanno più varietà e scelta che mai.

"Stiamo intensificando l'azione di gara e dando ai giocatori uno sguardo più ravvicinato a un gameplay più veloce, sul filo del rasoio, compresa la funzione preferita dai fan, Drift", ha detto Christopher Smith, Direttore Creativo di Codemasters per GRID. "La risposta al gioco, da quando lo abbiamo annunciato la scorsa estate, è stata fenomenale, e non vediamo l'ora che i giocatori si uniscano a noi sulla linea di partenza tra poche settimane".

GRID Legends offre una corsa a tutto campo attraverso opzioni di gioco consolidate e nuove, tra cui una modalità Carriera che vanta oltre 250 eventi. Il nuovissimo Race Creator permette ai giocatori di ospitare match-up multi-classe da sogno, e di personalizzarli ulteriormente con condizioni meteo, ora del giorno, rampe e boost gates.

Nuovo per il franchise è 'Driven to Glory', una storia grintosa di motorsport che combina la tecnologia di produzione virtuale e il gameplay, mentre i giocatori competono per il titolo GRID World Series. L'opzione multiplayer hop-in con funzionalità multipiattaforma permette ai giocatori di connettersi facilmente attraverso tutte le piattaforme e li fa partecipare alle gare senza lobby di giocatori e richieste di amicizia.

I giocatori che effettuano il pre-ordine ricevono il pacchetto doppio Seneca & Ravenwest di GRID Legends*. Disponibile il giorno del lancio, questo contenuto sblocca quattro auto aggiuntive per gli eventi della carriera: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 e Koenigsegg Jesko. Il pacchetto include anche esclusivi eventi della Carriera incentrati su Ravenwest e le icone, le livree e i banner dei team Seneca e Ravenwest.

