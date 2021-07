GTA Online, al debutto l'aggiornamento Los Santos Tuners

La passione per i motori invade le strade in GTA Online: Los Santos Tuners.

Los Santos Tuners è un nuovo aggiornamento ricco di azione per tutti i fan di GTA Online. Include l’Autoraduno di LS, un nuovo club che fornisce ai giocatori uno spazio dedicato alla socialità, pensato per ritrovarsi e sfoggiare i propri veicoli personalizzati, provare nuove auto con gli amici in un'area privata, osservare gli altri in tempo reale mentre modificano i loro bolidi e per molte altre attività richieste dai giocatori. In più, sono inclusi 10 nuovi veicoli ad alto potenziale di personalizzazione in stili ispirati al tuning, una nuova autofficina, sei incredibili nuovi contratti, nuove gare, una serie di migliorie alla giocabilità e altro ancora.

Mimi gestisce l’Autoraduno di LS in un vecchio magazzino a Cypress Flats. Per soli 50.000 GTA$ puoi diventarne membro e avere accesso a centinaia di ranghi con capi d’abbigliamento sbloccabili, nuove gare, veicoli e livree, prezzi speciali e contatti in grado di aiutarti durante la fase finale dei contratti.

Avrai a portata di mano anche l’area di prova, dove potrai spingere al limite il tuo bolide o uno dei tre veicoli di prova disponibili. Con il lancio di Los Santos Tuners, puoi provare la Karin Calico GTF, l’Annis Euros, e goderti in anteprima la Pfister Comet S2, che sarà disponibile da Legendary Motorsport la prossima settimana.

I membri dell’Autoraduno avranno a disposizione anche sei nuovi tipi di gare, un’autofficina per personalizzare i veicoli e osservare gli altri mentre si cimentano con il tuning, il negozio del merchandise e il veicolo trofeo: avrai l’opportunità di partecipare a sfide settimanali per vincere il bolide che si trova sul Vapid Slamtruck.

CERCASI AUTISTI DALLA MASSIMA PRECISIONE: NON VI FAREMO NESSUNA DOMANDA

L’Autoraduno di LS è solo l’inizio. Al suo interno, incontrerai contatti che ti permetteranno di goderti nuovi modi per sperimentare un po’ di sana azione e fare soldi facili. Moodymann è un performer con un talento incredibile, quando si trova al The Music Locker, ma Kenny, noto come KDJ, ha anche una sfrenata passione per i motori. Insieme alla sua socia Sessanta, vuole arricchirsi rubando veicoli di alto valore.

Per accedere alla loro rete di contatti ti basterà un’autofficina: parla con KDJ e Sessanta all’Autoraduno di LS e scopri come acquistarne una sul sito di Maze Bank Foreclosures. L’autofficina può fruttarti anche guadagni onesti. Puoi usarla per modificare veicoli e consegnarli ai tuoi clienti in giro per la città, ma è anche perfetta come base per pianificare e gestire i contratti.

I contratti ti consentiranno di accedere a grandi incarichi: affronta l’IAA, la Merryweather e altri ancora! Sono suddivisi in lavori di pianificazione e incarichi finali, e sono giocabili sia in solitaria che insieme a un massimo di altri tre giocatori. Un bolide modificato con la massima precisione per adattarsi ai tuoi desideri, ai tuoi bisogni e alle tue specifiche preferite, sarà una risorsa indispensabile per affrontare queste missioni.

L’autofficina include anche un garage da 10 posti paragonabile a uno showroom, un’area per modificare i tuoi veicoli e quelli dei tuoi amici e la possibilità di mettere le mani sulla lista dei veicoli da esportazione rari, una lista quotidiana di piccoli incarichi dedicati al recupero di veicoli in giro per la città, oltre a migliorie opzionali, come autisti in grado di aiutarti a consegnare le auto, un ponte sollevatore per aumentare l’indotto della tua attività di tuning, alloggi e altro ancora.

NUOVA MUSICA

Los Santos Tuners porterà una ventata di novità anche sulle frequenze radiofoniche e ti permetterà di sperimentare nuovi modi per trovare e ascoltare la musica che preferisci mentre sfrecci per le strade: potrai dare la caccia a una serie di chiavette collezionabili che contengono nuovi brani pronti da ascoltare nella tua auto.

Trova la chiavetta di Moodymann per immergerti in una compilation di brani classici remixati in chiave estiva e di pezzi disponibili in esclusiva, che includono collaborazioni a cura di Nez, Channel Tres, Gangsta Boo e Jesse Johnson, membri della leggendaria band di Prince, The Time, perfetta per vagare per la città o per fare da sottofondo al tuo prossimo barbecue.

Anche i quattro Monday Dreamin’ EP di CircoLoco Records, nata dall’unione tra Rockstar Games e l’icona della “club culture” CircoLoco, sono sparsi per la città. Trova tutte le quattro chiavette dedicate a Monday Dreamin’ e sbloccherai una versione remixata dai DJ senza interruzioni di tutta la compilation Monday’ Dreamin’ compilation, con 20 pezzi creati appositamente per Los Santos Tuners.

Raccogliendo tutte le chiavette CircoLoco sbloccherai la Maglietta CircoLoco.

NUOVE VETTURE

Il lancio di oggi include 10 nuovi veicoli altamente modificabili, sia locali che d’importazione, in una serie di classi:

BORN X RAISED ARRIVA NELLA SCENA DELLO STREETWEAR DI LS

La passione per i motori e la moda sono correlate tra loro e hanno una storia molto lunga: il marchio di streetwear Born x Raised lo sa fin troppo bene, e le prove si possono toccare con mano sugli scaffali delle boutique di Los Santos. Osserva il marchio BxR’s Olde English sulla giacca di KDJ, conosciuto come Moodymann, e guarda le due nuove magliette Born x Raised mentre vengono sfoggiate dai personaggi conosciuti. Puoi acquistare la Maglietta Born x Raised nera e sbloccare la Maglietta Born x Raised bianca completando il finale del contratto di una rapina (consegnate entro 72 ore dall’accesso dopo il 2 agosto).

ENTRIAMO IN UNA NUOVA GENERAZIONE

In più, quest’autunno il lancio di Grand Theft Auto V per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sublimerà le performance dei veicoli portandole ai massimi livelli, con velocità massime maggiori per una selezione di auto: le modifiche che renderanno possibile tutto questo saranno eseguibili all’Autoraduno di LS.

QUESTA SETTIMANA: BONUS SPECIALE CABINATI

Giocando a GTA Online questa settimana potrai ricevere gratis nell’autofficina un cabinato Race And Chase, che avrai a disposizione appena la acquisterai, ora o nel futuro.

VEICOLI TROFEO, VEICOLI PROVA E ALTRO

All’Autoraduno di LS ogni settimana porta con sé nuove strabilianti opportunità per mettere alla prova le tue capacità (e le specifiche delle tue auto): metti in pista sull’area di prova una selezione di tre veicoli di prova e spingili fino ai loro limiti partecipando settimanalmente a Sfide del veicolo trofeo per vincere una selezione di veicoli trofeo a rotazione.

Cerca il veicolo trofeo che si trova in cima allo Slamtruck a marchio LS Customs e completa la sfida settimanale per avere la possibilità di andartene su un’auto nuova di zecca. Questa settimana è il turno della scottante Annis Remus, che sarà tua se riuscirai a posizionarti tra i primi tre in una serie di gare clandestine per tre giorni di fila tra oggi e il 27 luglio. Assicurati di dare un’occhiata ai veicoli di prova della settimana, la nuova Karin Calico GTF, l’Annis Euros e l’inedita Pfister Comet S2, in arrivo la prossima settimana. Puoi usarle subito tutte e tre per fare un giro nell’area di prova.

RICOMPENSE DELL’AUTORADUNO DI LS

Chi ha partecipato all'autoraduno della scorsa settimana giocando a GTA Online tra il 15 e il 19 luglio e accede al gioco per giocare nell’arco di questi sette giorni riceverà la Maglietta Los Santos Customs. Gli utenti che hanno preso parte a una gara improvvisata in quell’intervallo di tempo e che giocheranno questa settimana avranno la Giacca Tour LS Customs, mentre chi ha rubato un veicolo e l’ha venduto a LS Customs avrà in dono la Tuta LS Customs: tutti i premi saranno gratuiti e verranno consegnati entro 72 ore dopo aver effettuato l’accesso al gioco.

RICOMPENSE PER I MEMBRI DELL’AUTORADUNO DI LS

Entra nell’Autoraduno di LS questa settimana per avere il Bomber LS Customs: diventandone un membro riceverai la livrea Ron Racing per la Pfister Comet S2, che uscirà la prossima settimana. Partecipa a una sfida sprint prima del 28 luglio per ricevere la Maglietta motivo Rockstar gialla. Migliora la tua reputazione e raggiungi il rango 20 dell’abbonamento all’Autoraduno tra oggi e il 17 agosto per ricevere un bonus da 250.000 GTA$. Se lo completi prima del 28 luglio, le relative ricompense verranno consegnate entro 72 ore dall’accesso dopo il 2 agosto.

E ALTRO...

BONUS DEGLI EVENTI DELLA SETTIMANA

Ottieni ricompense doppie nella serie Sfide sfrenate a San Andreas e visita il Casinò Diamond per avere una possibilità di vincere la Ocelot Lynx alla ruota fortunata. In più, approvitta di diversi sconti:

Maibatsu Penumbra FF: 30% di sconto

Elegy Retro custom: 30% di sconto

Annis GB200: 40% di sconto

BF Club: 40% di sconto

Lampadati Michelli GT: 40% di sconto

Annis Savestra: 40% di sconto

Karin Sultan: 40% di sconto

Vapid Dominator GTX: 40% di sconto

Continua a seguirci nelle prossime settimane. I membri dell’Autoraduno di LS avranno accesso a selezioni a rotazione di veicoli di prova, veicoli trofeo e sfide. Nelle prossime settimane arriveranno nuovi veicoli, aggiornamenti ai contratti e altri oggetti collezionabili sulle spiagge della città.