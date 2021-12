GTA Online, al debutto l'espansione The Contract

Unisciti a uno dei più famosi truffatori di Los Santos e ai suoi amici in GTA Online: The Contract, una nuova avventura per 1-4 giocatori, che vede il ritorno di Franklin Clinton, protagonista di Grand Theft Auto V e manager della F. Clinton e associati, un’Agenzia Soluzioni per VIP pronta a risolvere i problemi dell’alta società di Los Santos.

Collaborando con l'Agenzia lavorerai insieme a volti nuovi e familiari, tra cui l'amico di vecchia data di Franklin, Lamar Davis, il suo fedele compagno di avventure Chop e l'hacker fuoriclasse Imani. Nel primo caso di alto profilo dell’Agenzia aiuterai Dr. Dre a risolvere un caso di furto che rischia di costargli molto caro.

Per le strade di Los Santos non si parla d’altro che del cellulare rubato di Dr. Dre: pare che il telefono sia pieno di suoi brani musicali inediti, che dovrai rintracciare prima che vengano resi disponibili al mondo intero. Questo caso potrebbe essere una vera svolta per la tua Agenzia e sarai tu a sporcarti le mani.

Mentre ti prendi cura delle investigazioni, scoprirai nuove canzoni della leggenda dell’hip-hop vincitrice di sei Grammy Awards, in esclusiva per la prima volta in questo aggiornamento di GTA Online.

Avrai anche la possibilità di scoprire i segreti di Dr. Dre nei Record A Studios, un nuovo studio di registrazione in cui potrai rilassarti, stare con Dr. Dre e altri artisti reali e vederli all’opera mentre producono hit mondiali.

Come parte della tua collaborazione con F. Clinton e associati, avrai un nuovo spazio all'avanguardia, adatto per un'agenzia privata di lusso. La proprietà include spazio per gli uffici e un livello inferiore dedicato allo stoccaggio dei veicoli. Avrai la possibilità di personalizzare le tue armi grazie a un'armeria e i tuoi veicoli nell’officina che ti consentirà di sbizzarrirti per affrontare gli incarichi più complessi con il giusto equipaggiamento.

F. Clinton e associati è la nuova arrivata sul mercato: dovrai accaparrarti Contratti confidenziali con molti clienti per acquisire esperienza e credibilità. Recupera oggetti di valore e veicoli, conduci operazioni di salvataggio audaci, difendi beni di valore e altro.

Completa alcuni dei Contratti confidenziali per sbloccare gli Omicidi in linea, una serie di massacri sottobanco con bonus aggiuntivi se si rispettano istruzioni specifiche. Questi incarichi richiedono di mantenere un basso profilo: scoprirai tutti i dettagli rispondendo ai telefoni pubblici di Los Santos.

Oltre ai servizi di concierge dell’Agenzia, potrai chiamare Imani e Franklin dal tuo iFruit in Freemode per utilizzare i loro servizi e abilità, oltre a richiedere Contratti confidenziali e Omicidi in linea da dove vuoi.

The Contract ti porterà tre nuove armi, inestimabili strumenti che Franklin ha ottenuto durante la sua carriera. Il fucile pesante è disponibile da Ammu-Nation o nell’armeria della tua Agenzia, dove potrai acquistarlo e modificarlo con uno sconto. Lo storditore e il lanciagranate EMP compatto saranno invece disponibili solo nell’armeria dell’Agenzia.

Scopri sette nuovi veicoli, tra cui la supercar Pegassi Ignus, la berlina Lampadati Cinquemila e il SUV Pfister Astron, disponibili da Legendary Motorsport. La supercar Dewbauchee Champion, la muscle car Bravado Buffalo STX, la berlina Enus Deity e il SUV Enus Jubilee hanno una nuova classe di modifiche, l’Attrezzatura di Imani, disponibili nell'officina dell’Agenzia. Mine anti tenuta, blindature e mitragliatrici sono indispensabili per il tuo settore! Nel frattempo, il disturbatore di frequenze ti proteggerà dai missili, mentre l’unità di controllo ti consentirà di guidare il veicolo a distanza.

Mentre sei al lavoro, sintonizzati sulla nuova stazione radio MOTOMAMI Los Santos, a cura di ROSALÍA e Arca, per goderti brani di ogni genere, dalla bachata all’elettronica. Le frequenze di Radio Los Santos e di West Coast Classics sono ricche di nuovi pezzi, tra cui brani esclusivi di artisti come Juicy J e Mike Dean, Pusha T, Dom Kennedy, Mozzy e altri.

Sono stati aggiunti centinaia di nuovi capi d‘abbigliamento e accessori, tra cui nuove giacche, maglioni, felpe, cappellini, tatuaggi e nuove pitture facciali e acconciature dai barbieri. In più, chi visiterà i Record A Studios tra oggi e il 22 dicembre riceverà gratis il cappellino Westside.

L'uscita di oggi introduce diverse altre modifiche positive per GTA Online. I giocatori riceveranno meno telefonate e messaggi che li invitano a provare le novità del gioco. Ora, i giocatori potranno usare la mappa nel menu di pausa per visionare e scegliere diversi contenuti di gioco evidenziando l’icona di un contatto sulla mappa per vederne i dettagli e avviare l’introduzione ai relativi contenuti.

Inoltre, sono state aggiunte nuove ricompense e incarichi giornalieri in GTA Online e le spese giornaliere di proprietà e stabilimenti sono state ridotte. Completando contratti dell’autofficina, consegne ai clienti e consegne di veicoli da esportazioni rari, i giocatori saranno ricompensati con reputazione dell’Autoraduno di LS. La capienza della cassaforte dei night club e delle sale giochi è stata aumentata.

Oltre a tutti i nuovi contenuti di The Contract, potrai approfittare di bonus e sconti sugli eventi in GTA Online. Fai un salto alla ruota fortunata e all'Autoraduno di LS: scopri i premi e i concorsi più recenti, guadagna GTA$ e RP doppi nelle gare multiveicolo, in Ammazzaerba e in Comitato di benvenuto. Inoltre, tutti quelli che giocheranno a GTA Online questa settimana riceveranno gratis la maglietta Radio Los Santos, per festeggiare la storica stazione radio hip-hop di LS.

Tieni d’occhio le missioni di Dr. Dre, completarle per la prima volta ti ricompenserà con bonus variabili. Inoltre, completando tre Contratti confidenziali tra oggi e il 22 dicembre riceverai un bonus una tantum di 200.000 GTA$, disponibile entro 72 ore dal completamento.

Segui GTA Online nelle prossime settimane per scoprire nuovi veicoli, regali festivi, una nuova modalità Competizione con facce ben note e altre sorprese ai Record A Studios.

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

