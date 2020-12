Guardiani, preparatevi a diffondere lo spirito festivo con l'Aurora di Destiny 2

Ogni guardiano vestirà i panni di pasticcere e fattorino mentre l'Aurora illumina ancora una volta la Torre. L'Aurora è un evento stagionale gratuito che vede i giocatori di Destiny 2 sfornare dolci, diffondere spirito festivo e ricevere qualche bel regalo in gioco. Inizierà il 15 dicembre e andrà avanti fino al 5 gennaio; i fan avranno quindi tanto tempo a disposizione per immergersi nell'atmosfera festiva e sfornare tanti, tantissimi dolcetti.

Nemmeno il gelo di Europa può fermare Eva Levante nel riscaldare il cuore dei guardiani. I guardiani sono invitati ad accendere i forni, recuperare ingredienti e distribuire dolci spargendo allegria per tutto il sistema solare. Nuovi mercanti e nuove ricompense stagionali attendono chi ama sfornare tanto da sfamare un esercito; forse ci sarà anche qualche regalo inaspettato.

Per festeggiare la stagione, i guardiani possono ottenere Spirito dell'Aurora completando missioni, taglie e ricette. Queste conteranno per gli obiettivi personali e condivisi. Più si entra nello spirito festivo, migliori saranno le ricompense che Eva avrà da condividere con tutti.

C'è una nuova nave esotica per chi ha voglia di una brillante sfrecciata tra le stelle. La nave è dotata di diverse funzionalità, sbloccate generando spirito dell'Aurora. Tra queste, tre effetti del motore, un effetto di transmat unico, uno shader animato e tanto altro!

Tess Everis ha allestito la sua vetrina con diversi oggetti festivi, tra cui un involucro di Spettro a tema elfo e allegri decori per arma. I guardiani potranno procurarseli presso l'emporio Everversum in cambio di polvere luminosa o argento.

Per più informazioni sull'Aurora, visita questa pagina.

La nostra campagna di raccolta fondi annuale Game2Give Custodi della Luce sta per concludersi. I guardiani hanno raccolto oltre 1,3 milioni di dollari; questi andranno a favore dei bimbi malati e in fase di recupero attraverso i programmi iPads for Kids della Bungie Foundation ed Extra Life degli ospedali Children's Miracle Network.