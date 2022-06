Gungrave G.O.R.E, il nuovo trailer è 100% G.O.R.E.

Prima di poterti innamorare di qualcuno, devi conoscerlo...

Guarda la doppia pistola che brandisce, la pistola della bara, la ricerca di vendetta, l'atteggiamento tosto da antieroe del nostro protagonista nell'ultimo trailer ricco di azione. Sbava davanti al micidiale balletto di proiettili mentre ti innamori di lui: GRAVE!

Grave tornerà nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.

Resta sintonizzato per ulteriori informazioni quest'estate!

A proposito di Gungrave G.O.R.E

Gungrave GORE è un elegante sparatutto action in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, in cui vestirai i panni di Grave, un pistolero, il duro antieroe dei tuoi sogni, che falcia tonnellate di nemici in un sanguinoso balletto di proiettili.

Come sequel, Gungrave G.O.R.E è la resurrezione definitiva del franchise Gungrave per i pistoleri veterani e i fan di Gungrave, ma anche un'esperienza di storia gloriosamente cruenta per una nuova generazione di giocatori e di console.