Gungrave G.O.R.E, svelato il primo e cruento gameplay trailer

Prime Matter e Studio Iggymob hanno rivelato con orgoglio la star dietro le quinte di Gungrave G.O.R.E.

Cosa c'è di meglio di 1 artista leggendario? Due!

Oltre al creatore del nostro antieroe Grave, Yasuhiro Nightow, oggi possiamo annunciare che anche Ikumi Nakamura è stata fortemente coinvolta nel lavoro con gli sviluppatori portando il suo stile unico al progetto e aiutando Studio Iggymob a realizzare la sua visione.

Ikumi Nakamura ha dichiarato: "Questa collaborazione con Gungrave G.O.R.E è stato un momento davvero prezioso per me come fan della serie originale di Gungrave. L'esperienza mi ha anche fatto riflettere molto e ha portato alla luce molti bei ricordi. Altre notizie arriveranno prestissimo, resta sintonizzato!”

"La sua creatività e passione sono incredibili, insieme ad un approccio unico, costituiscono la combinazione perfetta per ciò che volevamo per Gungrave G.O.R.E. In vero stile Gungrave, niente è come sembra! Non vogliamo rivelare troppo in questo momento, ma ogni boss che Grave incontrerà, avrà una forma più alta e più potente di se stesso, il " Superior Boss". Qui puoi vedere uno dei personaggi di Ikumi Nakamura in piena azione, nella sua interpretazione e realizzazione del nostro "Yensen Superior". Ha dichiarato Kay Kim Senior V.P Studio Iggymob.

Gungrave G.O.R.E. debutterà nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.

A proposito di Gungrave G.O.R.E

Gungrave GORE è un elegante sparatutto action in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, in cui vestirai i panni di Grave, un pistolero, il duro antieroe dei tuoi sogni, che falcia tonnellate di nemici in un sanguinoso balletto di proiettili. Come sequel, Gungrave G.O.R.E è la resurrezione definitiva del franchise Gungrave per i pistoleri veterani e i fan di Gungrave, ma anche un'esperienza di storia gloriosamente cruenta per una nuova generazione di giocatori e di console.