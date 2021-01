HITMAN 3, disponibile il trailer di lancio

HITMAN 3 è la drammatica conclusione della trilogia del World of Assassination e porta i giocatori di tutto il mondo in un'avventura entusiasmante in vaste location sandbox. L'agente 47 torna come professionista spietato per i contratti più importanti di tutta la sua carriera.

Supportato dal gestore dell'Agenzia, Diana Burnwood, 47 unisce le forze con il suo amico perduto da tempo Lucas Gray. La loro missione finale è eliminare i partner della Providence, ma sono costretti ad adattarsi man mano che la loro caccia si intensifica.

Con la musica di Bjarke Niemann e la voce di Mindy Jones, il trailer di lancio di HITMAN 3 offre ai giocatori uno sguardo nuovo e fresco alle varie location del gioco, alle opportunità e alla trama avvincente.

HITMAN 3 sarà disponibile il 20 gennaio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch (via cloud streaming) e PC. Prenota la Deluxe o la Standard Edition oggi per avere accesso al Trinity Pack, una celebrazione del World of Assassination. Effettua il pre-order di HITMAN 3 qui: hitman.com/buy

