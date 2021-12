Horizon Zero Dawn ottiene il supporto al DLSS di Nvidia, in arrivo anche su God of War

Horizon Zero Dawn e Lemnis Gate si aggiungono a ICARUS, Diablo 2: Resurrected e Chorus nella lista dei giochi abilitati al DLSS per il mese di dicembre. L'elenco dei titoli e delle app che supportano NVIDIA DLSS sale così a oltre 140. Sony ha anche rilasciato un tech trailer per PC e le specifiche raccomandate per God of War.

I giocatori GeForce ottengono oggi un incremento delle prestazioni DLSS fino al 50% per Horizon Zero Dawn

Oggi Horizon Zero Dawn Complete Edition ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni tramite una patch che aggiunge il supporto per NVIDIA DLSS. Con DLSS abilitato, Horizon Zero Dawn ottiene fino al 50% di incremento delle prestazioni, oltre che una qualità dell'immagine eccezionale.

Con le prestazioni aggiunte, le GPU GeForce RTX 3060 e superiori oltrepassano i 60 FPS a 4K per l'esperienza definitiva di Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn è un pluripremiato gioco di ruolo d'azione, sviluppato da Guerrilla e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, che ha venduto oltre 700.00 copie su PC.

Il nuovo trailer di God of War per PC e le specifiche consigliate

Oggi Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno svelato un nuovo trailer sulle caratteristiche dei PC con nuovi filmati, insieme ai requisiti di sistema per God of War su PC. God of War sarà dotato di DLSS e NVIDIA Reflex.

Altri giochi DLSS

Chorus, il nuovo gioco d'azione e avventura sci-fi di Deep Silver ora disponibile su PC, è potenziato con NVIDIA DLSS e riflessi ray-tracing realistici, così da offrire ai giocatori di GeForce RTX l'esperienza definitiva. Se attivato, NVIDIA DLSS aumenta le prestazioni fino al 45%.

Il prossimo 14 dicembre Lemnis Gate sarà migliorato grazie al supporto di NVIDIA DLSS, aumentando il frame rate fino a 2 volte. Lemnis Gate di Ratloop Games è un FPS di strategia a turni unico nel suo genere, in cui il combattimento si svolge su più turni in un ciclo temporale, richiedendo ai giocatori di pensare a diverse mosse in anticipo per avere successo.