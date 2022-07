Hot Wheels Unleashed, al debutto l'espansione Looney Tunes

L'espansione HOT WHEELS - Looney Tunes è disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store), offrendo tantissimi fantastici contenuti.

L'espansione HOT WHEELS Looney Tunes include 5 nuovi veicoli: Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote, Road Runner e Marvin the Martian, una nuova ambientazione, il Looney Tunes Adventure Park diviso in 4 aree , incluso l'iconico set nel deserto degli epici fallimenti di Wile E. Coyote. L'espansione contiene anche ACME Rockets, un nuovo sbalorditivo modulo Track Builder e un pacchetto di personalizzazione a tema per il Basement.

