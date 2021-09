Hot Wheels Unleashed, il Customization Trailer mostra come personalizzare i veicoli

Mattel e Milestone hanno svelato oggi il Customization Trailer, che offre uno sguardo più da vicino su come i giocatori possono personalizzare le livree dei loro amati veicoli di Hot Wheels Unleashed e rendere il loro seminterrato un luogo speciale dove invitare gli amici per correre e competere in sfide speciali.

L'editor di livree consente ai giocatori di personalizzare le proprie auto per essere riconoscibili e uniche in pista. Applicare colori e forme alle auto Hot Wheels Originals e Real Manufacturer è solo l'inizio: i giocatori possono anche condividere con il mondo le loro creazioni o scaricare le migliori dalla community.

Ultima ma non per importanza: una nuova ambientazione è pronta per unirsi alla gara. Il seminterrato è uno spazio completamente personalizzabile, dove i giocatori possono creare mobili e accessori. Se una pista è costruita nel seminterrato, ogni giocatore che corre su quella pista vedrà quella personalizzazione.

Costruire le piste più impegnative attraverso il soggiorno, la cucina e il tavolo da biliardo è un altro modo per rendere l'esperienza Pure Racing Fun di Hot Wheels Unleashed ancora più personale e distintiva.

Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l'opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con i giocattoli reali. Il gameplay include gare adrenaliniche, un'ampia scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con skin diverse e piste sbalorditive ambientate in luoghi della vita quotidiana con moduli di pista speciali e oggetti interattivi.

Il gioco include anche un rivoluzionario Track Builder che consente ai giocatori di personalizzare i tracciati in qualsiasi ambiente di gioco e condividerli con la community con un editor di livree per personalizzare le Hot Wheels Originals e le Real Manufacturer Cars.

Per maggiori informazioni e per effettuare il pre-order, visita hotwheelsunleashed.com.

