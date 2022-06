Hot Wheels Unleashed, l’espansione Jurassic World Racing Season è ora disponibile

Preparati a correre con la Jurassic World Racing Season che ruggisce in HOT WHEELS UNLEASHED. Questo nuovo contenuto è disponibile per tutti i giocatori e fornisce contenuti sbloccabili gratuiti e premium che possono essere guadagnati completando una serie di nuove sfide create appositamente per questa stagione.

La Jurassic World Racing Season include sei veicoli a tema: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor Blue, Stegosaurus, Mosasaurus, Triceratops e Tyrannosaurus Rex Monster Truck. Inoltre, presenta anche oggetti di personalizzazione a tema per il Basement e il profilo del giocatore, un sacco di gears e monete per tutti. La stagione durerà dal 16 giugno 2022 al 30 agosto 2022.

