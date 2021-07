Hot Wheels Unleashed, Milestone svela una lista delle auto presenti

Mattel e Milestone, uno dei principali sviluppatori globali di giochi racing, hanno presentato oggi un enorme garage di auto che saranno disponibili al lancio di Hot Wheels Unleashed. Con 66 veicoli, con i design originali più celebri di Hot Wheels nei 53 anni di storia del brand, la gamma comprende anche auto che sono diventate icone della cultura pop automobilistica, come il Party Wagon di Teenage Mutant Ninja Turtles, Snoopy, K.I.T.T. di Peanuts e la macchina del tempo di Ritorno al futuro di Universal Pictures e di Amblin Entertainment.

I giocatori che vogliono mettersi al volante dei loro veicoli preferiti trovati sulle strade e sui circuiti cittadini di oggi, che rappresentano il passato, il presente e il futuro della cultura automobilistica, saranno accontentati. Dalle auto classiche come la Ford "Deuce" del '32 e la Dodge Charger del '69 alle auto moderne come l'Audi R8 Spyder e la Honda S2000, oltre alle hypercar ricche di tecnologia futura come la Koenigsegg Jesko del 2020, c'è davvero qualcosa di adatto a tutti i gusti.

Ulteriori veicoli saranno resi disponibili giocando a Hot Wheels Unleashed in tutte le diverse modalità di gioco. Hot Wheels Unleashed verrà lanciato in tutto il mondo il 30 settembre 2021 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

Oltre agli originali Hot Wheels come Boneshaker e Twin Mill, di seguito sono riportati alcuni degli elenchi di auto che i fan possono guidare a loro piacimento:

ENTERTAINMENT:

Party Wagon

Snoopy

I.T.T.

Back to the Future Time Machine

Batmobile

OEM:

Audi R8 Spyder

Audi Sport Quattro

'55 Chevy

Copo Camaro

'71 El Camino

'69 Dodge Charger Daytona

RAM 1500 Rebel

FIAT 500

'32 Ford

1956 Ford Truck

2018 Ford Mustang GT

Humvee

Honda S2000

2020 Koenigsegg Jesko

Mini Cooper S Challenge

I giocatori di Hot Wheels Unleashed potranno potenziare i veicoli utilizzando il sistema di rarità in-game. Con il Rarity System, infatti, i giocatori saranno in grado di raccogliere e smontare veicoli di gioco per migliorare le loro prestazioni. Alcuni aggiornamenti possono essere scoperti solo in modi diversi e segreti.

Essendo tra i giocattoli più venduti al mondo, Hot Wheels è il leader globale della categoria dei veicoli giocattolo. Negli ultimi cinquant'anni e più, Hot Wheels ha dimostrato la sua influenza sulla cultura automobilistica con un design leggendario e prestazioni epiche. Oggi, Hot Wheels è diventato un potente franchise globale, con eventi dal vivo e virtuali in quasi tutti i continenti, prodotti di consumo molto ricercati e collaborazioni di alto livello, un canale di contenuti numero 1 su YouTube e altro ancora. Mentre 16.5 Hot Wheels vengono vendute ogni secondo per un totale di oltre 8 miliardi di auto vendute fino ad oggi, il brand continua ad espandere la sua presenza nei games digital, sulle piattaforme mobile, console e PC.

Per maggiori informazioni e per effettuare il pre-order, visita hotwheelsunleashed.com.

